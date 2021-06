Abandoned arriverà su PC (che sia di Kojima o no)

Abandoned è tra i protagonisti del palcoscenico videoludico attuale, e i rumor secondo i quali il titolo sarebbe la nuova opera di Hideo Kojima si rincorrono fin dal suo annuncio.

Dopo l’imprescindibile esperienza di Death Stranding, è comprensibile che l’attesa per un nuovo progetto del papà di Metal Gear Solid sia particolarmente tangibile, soprattutto per i videogiocatori affezionati al concetto di autorialità nel medium videoludico.

Di un nesso tra Kojima e Abandoned si parla da mesi, e il director del gioco era intervenuto per fare luce su queste affermazioni già qualche tempo fa.

Ciò che possiamo affermare con discreta sicurezza, che martedì 22 giugno verrà lanciata un’app grazie alla quale sarà possibile vedere il trailer del prodotto, nella speranza che porti con sé qualche dettaglio in più.

Adesso, il team di Blue Box Game Studios ha annunciato che il titolo non uscirà solo su PS5, ma anche su PC, scatenando le supposizioni e le speranze dei fan.

La notizia è arrivata direttamente dal profilo Twitter degli sviluppatori, che si sono espressi come segue (via PCGamesN).

The PC community shall rejoice. — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 19, 2021

In risposta a un utente che ha tenuto a freno l’entusiasmo, dichiarando di «non possedere una PS5», la software house ha colto l’occasione per rispondere con un inaspettato annuncio.

«La community PC sarà felice», si può leggere nel tweet, lasciando chiaramente dedurre che una versione del titolo sia in arrivo anche per gli utenti privi di una console targata Sony.

Malgrado le smentite, i fan non vogliono saperne di abbandonare le speranze che si tratti davvero di un nuovo gioco del game designer nipponico, e l’ipotesi continua a prendere piede.

Per molti, dietro Blue Box Game Studios si nasconderebbe proprio Hideo Kojima, e la stessa dicitura “studios” sarebbe un’esagerazione per quello che sembra essere un team dalle dimensioni ridotte, dietro il quale potrebbe nascondersi l’autore di Death Stranding.

In conclusione, sono in tanti a sperare che Abandoned sia in realtà il famoso P.T., titolo sotto il quale si celava il progetto Silent Hills, in seguito naufragato dopo il divorzio tra Kojima e Konami.

Il fatto che nella cover art di P.T. pubblicata su PlayStation Network a suo tempo fosse raffigurata una foresta, è stato uno dei collegamenti che ha fatto scattare il campanello d’allarme. Anche nel trailer di Abandoned, in effetti, è visibile un’ambientazione simile.

Solo qualche giorno fa, nel maldestro tentativo di mettere a tacere questa serie di voci che nulla avrebbero a che fare con il team di sviluppo, Blue Box Game Studios aveva affidato i suoi chiarimenti a due tweet oggettivamente discordanti.

Per avere qualche dettaglio in più non resta che attendere il 22 giugno. Nel mentre, Kojima Productions è impegnata con Death Stranding Director’s Cut, al quale abbiamo dedicato un corposo speciale in seguito alla presentazione nel corso del Summer Game Fest 2021.

Rimanendo in ambito horror e PS5, sembra che un’apprezzata esclusiva Xbox sia prossima all’arrivo sulla console di Sony, accompagnata da un’inedita edizione retail.