Abandoned, il reveal del “nuovo Silent Hill” è stato rinviato: ecco perché

Nelle ultime ore sta suscitando parecchia curiosità tra i fan di tutto il mondo la vicenda che circonda Abandoned, che molti sospettano potrebbe in realtà essere un nuovo titolo di Silent Hill realizzato da Hideo Kojima.

Nonostante Blue Box Game Studios abbia ripetuto più volte di non avere alcun legame con il creatore di Metal Gear Solid, la vicenda che circonda lo sviluppo di questa nuova esclusiva PS5 è sicuramente molto particolare e non estremamente chiara in molti punti.

Anche per questo motivo era attesa con grande impazienza l’annunciata app trailer del gioco, che avrebbe mostrato nel dettaglio il nuovo titolo, svelandone anche il nome ufficiale.

Sfortunatamente, come riportato da Push Square, i fan dovranno aspettare ancora un po’ prima di scoprire se Abandoned è davvero il «nuovo Silent Hill» oppure no.

La misteriosa app trailer di Abandoned è stata infatti posticipata di qualche giorno: inizialmente il lancio era previsto per questo martedì, ma attraverso un post su Twitter Blue Box Game Studios ha confermato che la nuova data è venerdì 25 giugno.

The Abandoned:Trailers app got delayed for three days. Due to localization issues we had to delay it. Apologies for this. Launching friday the 25th!

Also:

The app will kick off with an introduction to get you introduced with it’s purpose and how to use the app.

— BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 20, 2021