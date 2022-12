A Natale potete regalare una felpa di Xbox… al vostro controller

I gadget dedicati alle nostre console, tra cui Xbox, ci sorprendono ogni volta soprattutto se si tratta di indumenti per le console.

Sì perché se volete rendere il vostro controller Xbox, che trovate su Amazon in vari colori, ancora più bello e caldo, ora lo potete fare.

D’altronde la casa di Redmond ha sempre puntato molto sui controller, tanto da creare tantissime versioni personalizzabili, normali o “pro” che siano.

Forse tutto è cominciato con l’epoca di Xbox 360, il cui controller è diventato a dir poco iconico tanto da fare il suo grande ritorno prossimamente.

Se proprio non sapete cosa regalare al vostro controller Xbox, e già ci dovremmo chiedere perché gli dovreste regalare qualcosa, ora potete comprargli una bellissima felpa.

Ovviamente dal sito ufficiale del merchandise della divisione gaming di Microsoft, e che potete già acquistare in tempo per Natale.

La mini felpa con cappuccio in 100% poliestere si adatta al controller Xbox Series X|S, è dotato di stampa a sublimazione e include una cerniera e piccoli fori per il braccio per il controller.

Il tutto a €29.95, per un regalo di Natale davvero particolare per dei fan di Xbox davvero sfegatati. O più probabilmente voi stessi.

Ed è perfetto da combinare con il maglione natalizio kitsch di Xbox Game Pass, che è stato svelato sempre di recente ed è sempre acquistabile dal sito del merchandise.

Con la felpa per il controller potrete giocare con le mani al caldo a Monster Hunter Rise, visto che il titolo di caccia di Capcom arriverà ufficialmente anche nel servizio in abbonamento.

Oppure godervi uno dei tanti giochi che a dicembre arriveranno sulla console: ecco la lista completa dei videogiochi in arrivo.