Xbox Controller Elite Series 2: ecco come fare per averlo personalizzato

Xbox Controller Elite Series 2 è stato annunciato non molto tempo fa, e Xbox ha deciso di farvi sbizzarrire potendolo creare personalizzato.

Il controller, che potete acquistare su Amazon, è una nuova versione del controller da professionisti per Xbox Series X|S e PC.

Microsoft l’ha mostrato di recente e si va ad affiancare all’altro modello, già disponibile da tempo, che i giocatori hanno imparato ad apprezzare.

E mentre Xbox continua a lanciare nuovi controller, a volte anche con delle colorazioni spaziali, adesso potete personalizzare anche il vostro Elite Series 2.

Attraverso il programma Xbox Design Lab, che da tempo vi permette di creare il vostro controller personalizzato, adesso potete selezionare anche il nuovo controller da professionisti.

Come ha annunciato Microsoft nel blog ufficiale, la casa di Redmond ha finalmente accontentato le richieste dei fan e inserito i controller Elite nel Design Lab.

I giocatori possono scegliere tra una varietà di colori diversi per personalizzare quasi tutte le parti esterne del controller Elite Series 2, inclusi il corpo, il retro, il D-pad, i dorsali, i grilletti, le levette e i pulsanti.

È possibile anche scegliere tra un D-pad a forma di croce o sfaccettato e, per la prima volta in assoluto in Xbox Design Lab, personalizzare il colore della base della levetta e dell’anello.

Si può personalizzare ulteriormente il design con l’incisione laser per aggiungere nome, gamertag o messaggio personalizzato di 16 caratteri.

Per iniziare la vostra personalizzazione del controller Xbox Elite Series 2 non dovete far altro che andare a questo indirizzo.

Il prezzo di base è di €139.99, e mentre potete sbizzarrirvi con un render 3D in tempo reale che mostra il controller che state creando passo dopo passo, alla fine potrete concludere la personalizzazione, acquistare il pad e farvelo spedire a casa.

Di certo sarà un controller unico, anche se qualcuno ha fatto un lavorone nel costruire un pad fatto completamente di carta: lo potete vedere qui.