Xbox Game Pass, il maglione natalizio è perfetto per fare pace con Sony

Microsoft si prepara a festeggiare il Natale di Xbox Game Pass, con un maglione perfettamente a tema e per fare pace con Sony e l’Unione Europea.

In tendenza con i cosiddetti ugly sweater, che trovate su Amazon in tanti modelli, ovvero i maglioni volutamente brutti e kitsch che fanno il giro e diventano meravigliosi.

Un regalo da fare anche alla Commissione Europea, per farla diventare un po’ più malleabile nei confronti dell’acquisizione di Activision Blizzard.

E che arriva al momento giusto dopo i recenti consigli di Microsoft nei confronti di Sony, che ha spiegato con uno slancio di bontà come potrebbe migliorare PlayStation Plus.

Il maglione natalizio di Xbox Game Pass, che potete ammirare nel suo splendore qui sopra, è già disponibile per l’acquisto ovviamente.

Tramite il sito di Xbox Gear Shop, Microsoft ha messo in vendita questo gadget per i veri fan di Xbox, o per chiunque ami i maglioni.

«Preparati per esplorare un paese delle meraviglie invernale con questo esclusivo maglione con un pupazzo di neve di Xbox Game Pass», racconta Microsoft nel sito: «pieno di dettagli come i bottoni ABXY in stile Fair Isle sul busto.»

Il maglione è lavorato a maglia di alta qualità, con il design anch’esso direttamente lavorato nella trama del maglione e non stampato sopra. Il tessuto è composto da 100% acrilico che restituisce, promette Microsoft, “una sensazione morbida e non prude”.

Quanto costa? Beh, l’eleganza kitsch purtroppo non è economica perché il maglione natalizio di Xbox Game Pass viene venduto a €72,95 più spese di spedizione.

Un maglione che vi scalderà il cuore mentre dovrete dire addio a ben 11 giochi che lasceranno il catalogo a breve.

Ma, allo stesso tempo, sarete pronti per accogliere con calore i primi giochi gratis di dicembre, insieme a tutti i giochi che saranno disponibili il prossimo mese su console Xbox.