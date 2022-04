Il 2022, finalmente, non si sta facendo desiderare in termini di uscite di videogiochi, con Xbox Series X e Xbox One che stanno vedendo arrivare diverse produzioni – multipiattaforma e non – su cui mettere le mani. Dopo i ricchi febbraio e marzo, e un più calmo aprile, vediamo quali sono i giochi Xbox in uscita a maggio 2022.

Se già nel nostro articolo principale abbiamo fatto il punto su tutti i giochi in uscita nel corso dell’anno, per tutte le piattaforme, qui vediamo invece da vicino quelle specificamente destinate al mondo Xbox.

Giochi Xbox in uscita – Maggio 2022

Vediamo i giochi Xbox in uscita

5 maggio – Trek To Yomi

I giocatori su Xbox potranno mettere le mani dal 5 maggio su Trek to Yomi, un videogioco d’azione che prende evidente ispirazione dal grande cinema giapponese – e in particolare da quello di Kurosawa. Nei panni non troppo comodi di Hiroki, dovrete mantenere la promessa fatta al vostro maestro e proteggere il vostro villaggio da una terribile minaccia, sguainando la vostra spada.

Abbiamo provato Trek to Yomi e vi abbiamo raccontato le nostre prime impressioni: se siete amanti dei videogiochi dedicati al mito dei samurai, vi raccomandiamo di dare un’occhiata a questo quanto prima, considerando che sarà anche su Game Pass.

10 maggio – Eiyuden Chronicle: Rising

In attesa del capitolo chiave che è stato già confermato come in arrivo nel 2023, il 10 maggio sarà il momento del debutto di Eiyuden Chronicle: Rising, l’anticipo del nuovo gioco dagli autori di Suikoden che condivide lo stesso mondo dell’opera principale ancora in lavorazione. Proprio di recente abbiamo testato il gioco, raccontandovi come questo spin-off di One Hundred Heroes metta più in evidenza la componente action di quella ruolistica.

Alle dinamiche più classiche, infatti, il gioco affianca anche delle curiose meccaniche da city builder, che offrono una nuova prospettiva sulle interpretazioni dei giochi di ruolo.

11 maggio – Source of Madness

Se siete amanti dei roguelite e dell’opera di Lovecraft, l’11 maggio potrebbe essere per voi soprattutto il giorno di Source of Madness. Basato sulla generazione procedurale, il gioco vi permette di immergervi in scenari particolarmente ostili, dove la cupezza tenterà in ogni modo di soverchiarvi.

Già uscito su PC durante il 2021, è ora tra i giochi in uscita su Xbox a maggio 2022.

13 maggio – Evil Dead: The Game

Gli amanti de La Casa (o Evil Dead, se preferite) stavano aspettando un nuovo videogioco ufficiale, ed eccolo qua: a partire dal 13 maggio i giocatori su Xbox potranno mettere le mani su Evil Dead: The Game. Firmato da Saber Interactive, questo vi permetterà di affrontare altri giocatori in PvP o di collaborare con loro per far fronte comune contro le mostruosità che tenteranno di distruggervi.

La profondità sarà garantita dalla possibilità di sviluppare i protagonisti mediante gli alberi delle abilità. A queste, si affiancano anche numerose armi tra cui scegliere.

19 maggio – Deliver us the Moon

Dopo essere arrivato nel 2019 su PC, Deliver us the Moon è ora pronto a sbarcare su Xbox Series X. Raccontando un futuro distopico dove tutto quello che poteva andare male lo ha fatto (il che è molto attuale), il gioco sviluppato da KeokeN Interactive immagina una Terra allo stremo delle sue risorse: si parte allora per la Luna, in cerca di nuove speranze, a partire dal 19 maggio.

Lo scorso anno, era stato reso già disponibile su Xbox One, quindi volendo potete anche giocarci già in retrocompatibilità.

19 maggio – Vampire The Masquerade: Swansong

Gli amanti dei vampiri dovrebbero segnare sul calendario il 19 maggio: sarà infatti il giorno in cui Nacon pubblicherà Vampire: The Masquerade – Swansong, il prossimo gioco di ruolo in cui sarete vampiri che devono nascondersi in piena vista.

Per riuscirci, in una Boston dove gli umani non devono scoprirvi, avrete a disposizione diversi personaggi, ciascuno con le sue abilità specifiche, e vi ritroverete a tu per tu con possibilità di scelta che vi faranno esplorare i grigi della moralità.

20 maggio – Dolmen

C’è sempre spazio per nuovi action RPG e il 20 maggio sarà il momento di Dolmen. Il gioco, che mescola l’opera di Lovecraft a delle atmosfere completamente originali, vi fa vivere un’avventura in cui dovrete cercare di recuperare dei cristalli (i Dolmen, appunto), consci che questi danno il potere di far interagire delle dimensioni diverse.

Avrete a disposizione armi di ogni genere – da quelle da fuoco a quelle bianche, passando anche per i puri attacchi da mischia – per assicurarvi che niente riesca a fermarvi durante il vostro viaggio, quando il gioco arriverà su Xbox.

24 maggio – MX vs ATV Legends

Gli amanti delle corse arcade possono già cerchiare sul calendario la data del 24 maggio prossimo, quando MX vs ATV Legends, pubblicato dal gigante THQ Nordic, arriverà ufficialmente su Xbox Series X e su Xbox One. Con le sue imponenti mappe da esplorare e in cui sfrecciare, potrete sedervi su quad, moto da cross e diversi altri veicoli fuori strada, per dimostrare che non avete per niente paura del fango e conquistare la vittoria.

Il gioco permette anche di giocare online (fino a 16 giocatori) e include la possibilità di multiplayer locale in split-screen.

26 maggio – Sniper Elite 5

La saga dedicata al miglior tiratore scelto dello scorso secolo continua il 26 maggio, quando esordirà finalmente Sniper Elite 5. Questa volta, il cecchino Karl Fairburne dovrà vivere il fronte francese del 1944, perché una nuova minaccia nazista si sta facendo avanti e deve fermarla prima che sia troppo tardi: si tratta del Progetto Kraken.

Pianificando le vostre azioni, agendo dalla distanza o da vicino, dovrete ricordare sempre di essere soli e in inferiorità numerica per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi, divertendovi anche con la peculiare telecamera che rende spettacolari i tiri dalla distanza.

27 maggio – Moo Lander

Tra i giochi in uscita su Xbox nel corso delle prossime settimane c’è anche il decisamente strambo Moo Lander, in arrivo il 27 maggio. Stiamo parlando di un platform action in due dimensioni in cui, a bordo di una navicella spaziale, dovete cercare del latte per sopravvivere. Per farlo, dovrete vedervela con delle potentissime mucche e con pericoli di ogni sorta, che vi renderanno tutt’altro che facile la riuscita della missione.

L’azione abbonderà, i percorsi non vi perdoneranno troppo e, soprattutto, vi attendono mucche capaci di colpirvi con laser letali. Se questo non ha attirato la vostra attenzione, non sappiamo cosa potrebbe.

Vi diamo appuntamento al prossimo mese per prendere in analisi insieme i giochi Xbox in uscita a giugno 2022. Per ora, prepariamoci ad accogliere quelle di maggio!