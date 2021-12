Cyberpunk 2077, CDPR chiede il patteggiamento per le cause legali

Cyberpunk 2077 compie un anno nel mese di dicembre, periodo in cui sono successe tante di quelle cose che sembra passata una generazione.

Gli autori di The Witcher 3 hanno dovuto affrontare la loro prova più dura, dopo lo strascico di polemiche che sono seguite all’uscita del titolo.

Tutto il carrozzone dopo il disastroso lancio è ormai più che noto, è diventato quasi un caso accademico, e hanno portato il team di sviluppo a lavorare in silenzio assoluto.

Ma c’è una cosa, tra tante, che CD Projekt Red ha dovuto affrontare con la maggiore attenzione, ovvero le cause legali che ha subito da parte degli investitori.

Stando alle ultime informazioni sembra proprio che, almeno questo capitolo di Cyberpunk 2077, arriverà ad una svolta perché CD Projekt Red sta arrivando alla fine della causa.

Come riporta PlayStation Lifestyle, l’azienda polacca avrebbe chiesto agli investitori di trovare un accordo prima della risoluzione della causa, arrivando al patteggiamento se necessario.

CDPR sembra essere entrata in una fase di negoziazione con alcuni dei suoi investitori, tra quelli che hanno partecipato all’azione legale partita dopo il lancio di Cyberpunk 2077.

Nello specifico un gruppo di quelli statunitensi, che hanno compilato la causa legale per via delle versioni PlayStation 4 ed Xbox One vendute in uno stato inaccettabile.

L’accusa, ve lo ricordiamo, prevede che CDPR abbia ingannato consapevolmente gli investitori, più volte, riguardo lo stato dei lavori di Cyberpunk 2077.

Sebbene questo non significhi che un accordo verrà raggiunto, significa almeno che gli investitori sono disponibili a tentare la via del patteggiamento, e quindi a risolvere la causa legale al di fuori del tribunale con un accordo alternativo.

Forse CD Projekt Red potrà risolvere almeno uno dei suoi problemi più grandi, così si potrà concentrare ulteriormente sul migliorare Cyberpunk 2077, che in versione next-gen per ora lo possiamo vedere solo con delle mod per PC.

Nel mentre sono emersi nuovi dettagli e dietro le quinte sul gioco, con il team polacco che ha dichiarato di aver velocizzato alcune parti della trama.

CD Projekt Red ha anche festeggiato il compleanno di Cyberpunk 2077, producendo un orologio unico al mondo dedicato al gioco.