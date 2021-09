6 nuovi giochi saranno annunciati il 17: tornano “franchise leggendari”

Siamo sempre pronti per dei nuovi giochi, no? Soprattutto se vengono annunciati presto e possiamo cominciare a saperne di più il prima possibile.

Che sia anche il ritorno di vecchi giochi in edizione nuova come per Death Stranding Director’s Cut, un annuncio è sempre un annuncio e come videogiocatori siamo sempre contenti che arrivino, meglio se sono nuovi giochi.

Certo, se poi sono giochi gratis, o aggiunti in un abbonamento, è ancora meglio. I giocatori Xbox sono sempre pronti per le novità di Xbox Game Pass, e settembre ha portato tanti titoli interessanti.

Ma diamo a Cesare quel che è di Cesare, perché anche gli utenti Stadia hanno spesso trattamenti del genere. Sempre a settembre, anche gli utenti di Stadia Pro possono godere di nuovi giochi all’interno del listino della piattaforma di Google.

Ma gli annunci di nuovi giochi non si battono ovviamente, e quando c’è di mezzo anche Geoff Keighley è bene sempre drizzare le antenne.

THQ Nordic, che di recente ha pubblicato Biomutant, festeggerà il suo decimo anniversario, e per l’occasione ha invitato i videogiocatori di tutto il mondo ad una speciale celebrazione, come riportato anche da VGC.

Il primo showcase digitale del publisher si svolgerà il 17 settembre alle 21.00 ore italiane e, stando al comunicato, dobbiamo aspettarci delle grandi novità:

«Lo showcase verrà condotto da Geoff Keighley, produttore esecutivo e conduttore dei The Game Awards, e conterrà annunci di sei nuovi giochi che vi porteranno in un viaggio attraverso il tempo e lo spazio. Testimonierete il ritorno di franchise leggendari, inclusi alcuni per cui i fan stanno aspettando da decenni di mettere le mani su nuovi episodi, e potete aspettarvi anche sequel di giochi amati!».

Tanti annunci quindi, e parole che ci piacciono molto come “franchise leggendari” e “giochi amati”, oltre al coinvolgimento di una personalità come Keighley che potrebbe essere sinonimo di garanzia.

Potrete seguire ovviamente lo show tramite i canali YouTube e Twitch di THQ Nordic, e qui su SpazioGames con le nostre news nel caso non riusciate a seguire l’evento in diretta.

A proposito di nuovi giochi, Xbox Game Pass da adesso si arricchirà anche della libreria di Humble Bundle dal day one.

Tra i nuovi giochi, stavolta per quanto riguarda il mondo del calcio, a sorpresa non sarà più solo una lotta tra FIFA e PES, perché l’autunno porterà nuovi contendenti.

Invece, tra pochissimo, anche Sony comincerà a sparare tanti annunci per i suoi nuovi giochi, con uno speciale showcase che arriva a brevissimo.