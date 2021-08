Xbox Game Pass, annunciati nuovi giochi Humble in arrivo al day one

Microsoft ha annunciato 11 new entry firmate Humble Bundle in arrivo su Xbox Game Pass fin dal day one.

La presentazione è avvenuta nella cornice della Gamescom 2021, dove la casa di Redmond ha tenuto un ricco showcase.

I giochi in questione sono:

Archvale

Next Space Rebels

Midnight fight express

Dodgeball Academia (già disponibile)

(già disponibile) Bushiden

Flynn Son of Crimson

Unpacking

Signalis

Unsighted

Chinatown Detective Agency

Into the Pit (19 ottobre)

Archvale è un colorato mix tra RPG classico e bullet hell, mentre Bushiden è un action platform futuristico a sfondo cyberpunk.

Chinatown Detective Agency è un’avventura punta e clicca cybernoir, Flynn è invece in uscita il 15 settembre.

Midnight Flight Express è un incrocio tra brawler old school e combattimento veloce, mentre Next Space Rebels permetterà di progettare, costruire e lanciare razzi.

Signalis è un classico survival horror, Unpacking è un puzzle game “zen” e, per finire, Unsighted punta tutto su robot e coscienza.

I giochi sono stati presentati con un breve trailer, che ha un assaggio per ciascuno di loro in appena due minuti.

Per l’occasione, è stato annunciato e mostrato per la prima volta Into the Pit, che viene definito un veloce retro-FPS roguelite.

Into the Pit sarà disponibile dal 19 ottobre, e questo è il primo sguardo al gameplay che possiamo dargli:

Provenendo da una famiglia di mistici, saremo evocati in un villaggio maledetto per risolvere il caso di un portale demoniaco.

Qui dovremo salvare i sopravvissuti, far crescere i nostri poteri e completare il viaggio into the pit, che dà il nome al gioco.

Tutti i giochi saranno disponibili sia su console che su PC e Xbox Cloud Gaming, ovvero tutte le piattaforme servite da Xbox Game Pass.