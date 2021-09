Xbox Game Pass, 8 nuovi giochi per settembre: torna Final Fantasy

Arrivano i nuovi giochi di Xbox Game Pass di settembre, ben otto nuovi titoli con anche un grande nome di una grande saga.

Nella selezione dei videogiochi del mese arriva Final Fantasy XIII, il discusso ma importante episodio della saga creata da Hironobu Sakaguchi.

I nuovi giochi inseriti all’interno di Xbox Game Pass sono sempre ottime notizie, anche se per gli sviluppatori, tra cui proprio Square Enix, a volte ci sono delle situazioni complicate da risolvere.

E oltre ai giochi di cui vi stiamo per parlare, sappiate che nel catalogo è arrivato anche di recente il remake di un famoso videogioco degli anni ’90!

Come ogni mese Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento che permette di accedere ad una libreria sconfinata di titoli, si aggiorna senza sosta, e stavolta torna anche un Final Fantasy.

Final Fantasy XIII sarà disponibile su console e PC a partire dal 2 settembre. Il titolo con protagonista la rampante Lightning è uno degli episodi più discussi della serie (ma forse meno di Final Fantasy XV).

Nonostante le critiche ed i problemi del titolo, rimane comunque un episodio importante del franchise e sarà un piacere scoprire, riscoprire, oppure arrabbiarsi di nuovo, di fronte al titolo Square Enix su Xbox Game Pass.

Ma non di solo Final Fantasy vive l’utente Xbox, ecco i titoli che saranno aggiunti durante il mese di settembre (con descrizione completa dal sito ufficiale):

Craftopia, 2 settembre

Final Fantasy XIII, 2 settembre

Signs of the Sojourner, 2 settembre

Surgeon Simulator 2, 2 settembre

Crown Trick, 7 settembre

Breathedge, 9 settembre

Nuclear Throne, 9 settembre

The Artful Escape, 9 settembre

Oltre a Final Fantasy XIII, che rimane ovviamente il nome più altisonante della lista nonostante gli anni passati, ci sono come al solito tante perle da scoprire, tra vecchi titoli e indie. Come The Artful Escape, dove un musicista teenager dovrà imbarcarsi in un’avventura psichedelica a suon di musica.

