Google Stadia: ecco i nuovi giochi gratis per settembre per Pro

È tempo di rimpolpare la line-up per Google Stadia, il servizio di gioco in cloud lanciato da Google che voleva lanciare il suo guanto di sfida alle console e alle piattaforme tradizionali.

Dopo l’annuncio del 2019, tuttavia, Google ha ripianificato tanto di quello che aveva immaginato per Stadia, chiudendo gli studi di sviluppo interni senza dare loro il tempo di creare niente, mentre altri player si affacciano al mercato proprio con l’intento di prendere quel titolo di “Netflix dei videogiochi“ di cui era stato fregiato Stadia. Compreso Netflix, sì.

Continua, invece, il servizio Google Stadia Pro – che è un po’ una cosa che ha confuso i consumatori. Parliamo, infatti, dell’abbonamento che include anche i giochi sulla piattaforma: negli altri casi, invece, è necessario acquistarli singolarmente, e questo ha reso probabilmente ancora più in salita la via di Stadia, considerando le resistenze di alcuni consumatori all’idea di acquistare un bene completamente digitale, compresa la piattaforma su cui gira.

Per il mese di settembre 2021 i giochi gratis inclusi in Stadia Pro sono stati appena svelati e i nomi sono abbastanza eterogenei.

Google Stadia Pro permette di accedere a una libreria di giochi selezionati

Il primo è quello di ARK: Survival Evolved, il titolo dedicato all’universo popolato da dinosauri e in cui dovete sopravvivere a ogni costo (e che in futuro avrà un sequel) Normalmente, il gioco è in vendita su Stadia a 29,99€.

Il secondo gioco è Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager, che mette insieme le meccaniche da dungeon management e quelle da roguelite. Il prezzo di listino per chi non ha Stadia Pro (e quindi il lavoro di mercato) è pari a 13,49€.

In evidenza Darksiders II: Deathinitive Edition, che probabilmente ha bisogno di poche presentazioni e che normalmente viene venduto su Stadia a 19,99€.

La lista prosegue con l’ingegnoso Little Big Workshop, videogioco in cui dovete divertirvi a craftare sul vostro tavolo di lavoro, dando prova del vostro acume. Abitualmente, il gioco è in vendita su Stadia a 19,99€.

Rientra nella line-up di settembre anche Wave Break, che porta le meccaniche di skateboarding arcade direttamente sull’acqua, consentendovi di eseguire delle evoluzioni di ogni genere direttamente in mare, in un’atmosfera anni’80 stile Miami Vice. Normalmente il gioco è venduto a 24,99€.

Vi ricordiamo che sta guardando al cloud anche un gioco come Amazon, che sta sperimentando con Luna: vedremo in futuro se riuscirà a raggiungere risultati più continui di quelli di Stadia – o almeno di quelli del suo stesso Crucible.