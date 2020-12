2021 peggio del 2020? “Aspettatevi tanti rinvii”

Fare peggio del 2020 sembra quasi impossibile, ma c’è un settore in cui pare legittimo aspettarsi qualcosa del genere – e quel settore, ovviamente, è il gaming.

In un post profetico dei suoi sul forum ResetEra, Jason Schreier di Bloomberg ha anticipato che il prossimo anno ci saranno tanti rinvii, forse persino più di quanti non ne abbiamo visti negli ultimi mesi.

Tanti titoli calendarizzati in origine per il 2021, infatti, non rispetteranno le loro date di lancio originali, secondo l’ex Kotaku.

«Non aspettatevi molti giochi del 2021 uscire nelle loro finestre d’uscita pianificate», ha sentenziato il giornalista americano.

Schreier è intervenuto nella discussione a proposito del teaser che sembra puntare ad un’uscita estiva per Gotham Knights, ma non è chiaro se si riferisca a WB Games (che ha anche Hogwarts Legacy puntato per quella finestra), a qualche publisher nello specifico, o se sia un’affermazione generalizzabile all’intera industria.

Ad ogni modo, sembrerebbe che questi ritardi non siano destinati a minare le possibilità dei giochi in questioni di uscire nel 2021, ma potrebbero consistere “soltanto” in slittamenti di pochi mesi.

Un’ipotesi del genere era stata lanciata da Phil Spencer, il boss di Xbox, che suggerì come a subire l’impatto del COVID-19 non sarebbero stati i prodotti calendarizzati per il 2020 ma quelli che sarebbero dovuti arrivare nei mesi successivi.

Questo non ha fermato la carneficina dell’anno che volge al termine, con molteplici rinvii che hanno colpito The Last of Us Part II, Cyberpunk 2077, Halo Infinite (l’unico dei tre non ancora lanciato) e molti altri.

Tra i giochi in uscita nel 2021, che potete scoprire nel nostro comodo calendario, figura pure uno degli ultimi annunciati, il seguito di God War che molti ritengono pronto a slittare ad una data più realistica.