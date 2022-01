11 giochi di ruolo da tenere d’occhio nel 2022: gli RPG dell’anno

Sappiamo che il 2022 sarà particolarmente ricco di uscite: se non ve ne siete ancora accorti, probabilmente vi siete persi la nostra pagina dedicata a riepilogarle tutte.

Così, dopo aver fatto il punto sui giochi più attesi dell’anno, vediamo oggi quali sono i giochi di ruolo da tenere d’occhio nei prossimi mesi, spaziando da quelli tattici a quelli action, passando per quelli più tradizionali e a turni.

I giochi di ruolo da tenere d’occhio nel 2022

Elden Ring

Genere : action RPG, soulslike

: action RPG, soulslike Uscita: 25 febbraio

25 febbraio Sviluppatore : FromSoftware

: FromSoftware Publisher : Bandai Namco

: Bandai Namco Piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

Tra tutti, è forse quello che ha meno bisogno di presentazioni: nuova fatica di FromSoftware, Elden Ring rappresenta un’apertura del genere soulslike alle dinamiche da open world. In un mondo in cui vestirete i panni del Senzaluce, ve la vedrete con nemici spietati pronti a eliminarvi, mentre vi muoverete in anfratti oscuri e svilupperete il vostro protagonista scegliendone tutte le caratteristiche. Punterete sull’agilità? Affronterete draghi e mostruosità con la forza bruta? A voi la decisione.

Leggende Pokémon: Arceus

Genere : gioco di ruolo

: gioco di ruolo Uscita: 28 gennaio

28 gennaio Sviluppatore : Game Freak

: Game Freak Publisher : The Pokémon Company, Nintendo

: The Pokémon Company, Nintendo Piattaforme: Nintendo Switch

Dopo la parentesi Spada e Scudo, la saga di The Pokémon Company torna con un nuova giovinezza in Leggende Pokémon: Arceus, che vuole sposare le meccaniche storiche e classiche di cattura dei mostriciattoli alla creazione del primo PokeDex in assoluto, come anticipato dagli sviluppatori in sede di annuncio.

Con un approccio più aperto che in passato, che richiama quello della saga Monster Hunter, il gioco ci permetterà di scoprire nuove regioni e nuove creature, per imporci come leggendari allenatori di Pokémon.

Star Ocean: The Divine Force

Genere : action RPG

: action RPG Uscita: TBA 2022

TBA 2022 Sviluppatore : Tri-Ace

: Tri-Ace Publisher : Square Enix

: Square Enix Piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

Il prossimo atteso episodio di una celebre saga è per ora completamente avvolto nel mistero: stiamo parlando di Star Ocean: The Divine Force, che dovrebbe arrivare nel corso del 2022 e che raccoglierà la fortunata eredità dei suoi capitoli precedenti.

Essendo un grande e storico nome non abbiamo dubbi che gli amanti dei giochi di ruolo lo stiano già tenendo nei loro radar e non mancheremo di riferirvi tutte le novità, appena ce ne saranno.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Genere : action RPG, soulslike

: action RPG, soulslike Uscita: 18 marzo

18 marzo Sviluppatore : Koei Tecmo, Team Ninja

: Koei Tecmo, Team Ninja Publisher : Square Enix

: Square Enix Piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

Se dovessimo immaginare Final Fantasy che incontra NiOh, il risultato sarebbe esattamente Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Questo gioco di ruolo incentrato sui combattimenti, che promette di darvi del filo da torcere, vuole raccontare la nascita dell’universo dell’intero franchise Final Fantasy (da cui il titolo), e includerà sia attacchi legati ai job del proprio personaggio, sia colpi magici che permetteranno di alterare i nemici.

Il nostro Domenico lo ha già provato per voi, raccontandovi tutto nell’anteprima.

Triangle Strategy

Genere : RPG tattico

: RPG tattico Uscita: 4 marzo

4 marzo Sviluppatore : Square Enix

: Square Enix Publisher : Square Enix

: Square Enix Piattaforme: Nintendo Switch

La schiera di giochi di ruolo di Square Enix continua con l’affascinante Triangle Strategy, titolo ruolistico firmato dagli stessi autori di Octopath Traveler. Erede delle meccaniche in stile Final Fantasy Tactics o à la Fire Emblem, il gioco avrà una fortissima componente strategica nei suoi combattimenti a turni – e racconterà una approfondita vicenda fantasy fantapolitica. Le stigmate per uno dei giochi di ruolo più intriganti dell’anno ci sono tutte.

Qualche mese fa, ho provato la sua demo e ne sono rimasta stregata: dovreste farlo anche voi, ma intanto trovate qui il mio resoconto.

Final Fantasy XVI

Genere : action RPG

: action RPG Uscita: TBA

TBA Sviluppatore : Square Enix

: Square Enix Publisher : Square Enix

: Square Enix Piattaforme: PS5

Per ora annunciato solo su PS5, Final Fantasy XVI è altisonante proprio quanto suona: nuovo capitolo principale del franchise principe dei giochi di ruolo, avrà tinte oscure ed è già stato confermato che avrà una venatura action piuttosto marcata. Non sappiamo di preciso quando uscirà, ma per il momento gli ultimi aggiornamenti hanno parlato di un debutto previsto proprio per il 2022.

Hogwarts Legacy

Genere : action RPG

: action RPG Uscita: TBA 2022

TBA 2022 Sviluppatore : Avalanche Software

: Avalanche Software Publisher : Warner Bros. Interactive

: Warner Bros. Interactive Piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

Il nuovo gioco dedicato all’universo di Harry Potter, Hogwarts Legacy, vi permetterà di vivere la vita da studenti di Hogwarts, creando il vostro personaggio e scegliendo a quale casa unirvi lungo il vostro percorso. Con tante creature e con scenari che avete imparato a conoscere nella saga letteraria e cinematografica, il gioco dovrebbe arrivare nel corso del 2022 – a meno di sorprese.

Forspoken

Genere : action RPG

: action RPG Uscita: 24 maggio

24 maggio Sviluppatore : Luminous Productions

: Luminous Productions Publisher : Square Enix

: Square Enix Piattaforme: PC, PS5

Ambizioso e dalla componente tecnica che urla next-gen da tutte le parti, mettendo alla prova il Luminous Engine, Forspoken è un altro dei progetti più in vista di Square Enix. Ambientato in un open world in cui potrete spostarvi liberamente, il titolo vi metterà nei panni di Frey, che si ritrova ad Athia direttamente da New York e dovrà fare i conti con questa nuova realtà.

Potete approfondire la conoscenza con il gioco dando un’occhiata al nostro esaustivo articolo dedicato.

Marvel’s Midnight Suns

Genere : RPG tattico

: RPG tattico Uscita: fine 2022

fine 2022 Sviluppatore : Firaxis

: Firaxis Publisher : 2K Games

: 2K Games Piattaforme: PC, PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch

Immaginate un videogioco dedicato all’universo Marvel, ma che venga strutturato come un gioco di ruolo tattico in cui dovete pianificare ogni vostra mossa, un po’ nello stile di X-COM. È l’idea dietro Marvel’s Midnight Suns, dove controllerete un peculiare party dove si incontreranno eroi tra gli Avengers e gli X-Men.

Potete saperne di più sul gioco dando un’occhiata al nostro articolo di approfondimento dedicato.

Eiyuden Chronicle: Rising

Genere : action RPG

: action RPG Uscita: TBA 2022

TBA 2022 Sviluppatore : Natsume Atari

: Natsume Atari Publisher : 505 Games

: 505 Games Piattaforme: PC, PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch

Aspettando il progetto principale atteso per il 2023, Eiyuden Chronicle: Rising sarà un primo assaggio nell’universo del franchise, che ci permetterà di affrontare combattimenti rapidi, meccaniche di costruzione delle città e di scoprire i primi personaggi del futuro titolo. Assolutamente da tenere d’occhio, in attesa che vengano diffusi più dettagli.

Sea of Stars

Genere : gioco di ruolo a turni

: gioco di ruolo a turni Uscita: TBA 2022

TBA 2022 Sviluppatore : Sabotage Studio

: Sabotage Studio Publisher : Sabotage Studio

: Sabotage Studio Piattaforme: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Dopo i primi assaggi degli scorsi anni, Sea of Stars dovrebbe arrivare al debutto durante il 2022. Il gioco proporrà meccaniche di combattimento a turni che si ispirano ai grandi classici del genere: se avete amato giochi come Final Fantasy VI, fossimo in voi non lo perderemmo di vista per nessun motivo.

Per ingannare l’attesa, potete anche dare un’occhiata all’anteprima del nostro Domenico Musicò dedicata a Sea of Stars.