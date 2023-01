Zelda Wind Waker è ancora amatissimo, e un fan lo ha dimostrato

I fan Nintendo non hanno mai dimenticato un altro grande classico appartenente alla generazione di GameCube: stiamo parlando di Zelda Wind Waker.

Nonostante la serie sia viva e vegeta, specie dopo l’uscita di Breath of the Wild (che trovate su Amazon a prezzo davvero ottimale) sembra proprio che alcuni appassionati ricordino ancora con piacere l’avventura nei mari di Link.

Già diversi mesi fa un fan aveva già provato a immaginare Wind Waker nello splendore dell’UE ricreando le atmosfere del gioco direttamente col motore grafico di Epic, sebbene è ora il momento di una vera e propria opera d’arte.

A poco importa che Miyamoto in persona, a quanto pare, provò imbarazzo per Wind Waker (odiava l’estetica del gioco): un fan di The Legend of Zelda ha dato vita a un dipinto sorprendente (e coloratissimo) con il giovane Link all’interno del Grande Mare.

I giocatori amano creare opere d’arte incredibili con i loro personaggi preferiti, spesso tratti da una grande varietà di titoli. Del resto, l’arte dei videogiochi è molto popolare, cosa questa che non fa un soldo di danno.

Ora, come riportato anche da Game Rant, un giocatore di The Legend of Zelda The Wind Waker ha creato un fantastico dipinto di Link davvero unico nel suo genere.

L’utente di Reddit noto come ‘RayjayMayday’ ha infatti postato un’immagine di un disegno che mostra Link di Wind Waker. L’opera mostra Link nel Grande Mare, faccia a faccia con un pesce blu.

Nella parte superiore del dipinto è visibile la barca parlante The King of Red Lions, mentre nella parte inferiore è presente varia flora e fauna sottomarina.

L’opera è incredibilmente colorata, in linea con lo stile artistico utilizzato nell’originale Wind Waker. Il lavoro di RayjayMayday è bellissimo e mostra una grande dedizione al gioco targato Nintendo.

Restando in tema, la community di The Legend of Zelda Breath of the Wild non smette ancora oggi di scoprire nuovi segreti interessanti, permettendo così di implementare perfino una delle feature più richieste del titolo.

Infine, nel caso vi manchino le lande di Hyrule, potete anche dare un’occhiata ai momenti migliori dell’avventura riproposti in miniatura, per uno spettacolo davvero imperdibile.