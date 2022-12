Zelda Tears of the Kingdom potrebbe avere una Switch esclusiva (ci sono le prove)

Il sequel di Breath of the Wild 2, ovvero The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, è uno dei giochi più attesi della prossima stagione.

Il sequel dell'open world per Nintendo Switch avrà infatti dalla sua un carico di sorprese davvero notevole.

Ora, mentre i fan sono impegnati a portare alla luce alcune teorie davvero intriganti, sembra proprio che Nintendo abbia in serbo una sorpresa per tutti coloro che desiderano mettere mano a una Switch OLED a tema.

Del resto, già lo scorso mese di settembre qualcuno l’aveva sognata, ma a quanto pare adesso la console potrebbe diventare realtà.

Come riportato anche da Nintendo Everything, l’utente di Reddit ‘AyoadeNBN’ ha condiviso alcune foto di una presunta Switch OLED a tema Zelda Tears of the Kingdom.

Gli scatti sarebbero stati effettuati all’interno di una fabbrica cinese o in una qualche catena di produzione estera, tanto che la versione ricorda molto quella della Switch dedicata a Splatoon 3, le cui immagini erano trapelate in rete in modo simile.

Poco sotto, le foto in questione (cliccate sul link per vederle in sequenza e farvi così un’idea della loro veridicità):

