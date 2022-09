La Nintendo Switch OLED di Zelda Breath of the Wild 2 è il sogno dei fan

Il sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild è stato rinviato alla primavera del 2023, pur restando uno dei giochi più attesi dai possessori di Switch.

Il capolavoro open world di Nintendo (che potete acquistare in consegna rapida su Amazon) ha infatti lasciato il segno, in attesa del ritorno nelle lande di Hyrule.

Il rinvio del gioco è stato in ogni cosa una mossa necessaria per garantire che il gioco sia rilasciato nel migliore stato possibile.

Ora, sperando che il Direct di domani possa riservare qualche sorpresa anche ai fan di Link, sembra proprio che un appassionato abbia deciso di ingannare il tempo dando vita a un’idea realmente sorprendente.

Come riportato anche da Games Radar, un fan di The Legend of Zelda ha realizzato una Nintendo Switch OLED personalizzata e basato sul sequel in arrivo il prossimo anno.

Un post sul subreddit raffigura una console Switch OLED personalizzata e ispirata proprio allo stile del sequel di Breath of the Wild.

I controller Joy-Con e il dock OLED sono stati decorati con disegni che ricordano lo stile artistico del sequel, per un risultato che non sfigurerebbe sugli scaffali dei negozi.

Con oltre 5000 upvotes sul subreddit di Nintendo Switch a meno di 15 ore dalla pubblicazione, si può dire che la creazione è stata un successo.

La sezione dei commenti sotto il post è piena di fan che ammettono che acquisterebbero questa nuova console creata dai fan se solo fosse reale (mai dire mai, vero Nintendo?).

Restando in tema Nintendo, Splatoon 3 si è già rivelato un successo senza precedenti, a pochi giorni dal suo lancio ufficiale.

Ma non solo: di recente è stato anche alzato il sipario su Disney Illusion Island, una nuovissima avventura Disney cooperativa per quattro giocatori in arrivo su Nintendo Switch e che promette davvero di essere molto intrigante.