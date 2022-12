Tears of the Kingdom potrebbe avere una svolta da multiplayer online

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è uno dei giochi più attesi del prossimo anno, anch se sappiamo ancora veramente pochissimo.

Se non che il sequel di Breath of the Wild ha finalmente una data di uscita e, tra l’altro, è anche prenotabile su Amazon nella sua edizione standard.

Negli ultimi mesi sono continuate ad arrivare ottime notizie per il lancio, mentre Nintendo rimane comunque silenziosa in generale riguardo il titolo.

Qualcuno ha scoperto, intanto, quale potrebbe essere il ruolo del personaggio di Zelda nella prossima storia che, se confermato, sarebbe un bello stravolgimento.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà ovviamente un’avventura single player che rievocherà il grande successo del suo predecessore.

Questo non significa, però, che non ci possano essere sorprese e funzionalità aggiuntive rispetto al capitolo del 2017.

Come ha fatto notare un utente su Reddit, infatti, Tears of the Kingdom avrà il supporto confermato per Nintendo Switch Online.

Nei primi materiali promozionali del gioco che stanno comparendo nei negozi di tutto il mondo è apparso infatti il logo del servizio online di Nintendo. Il quale simboleggia, appunto, il supporto per delle funzionalità online.

Ovviamente non è specificato a cosa si riferisce nel concreto. Potrebbe trattarsi semplicemente del fatto che sono previsti dei DLC da acquistare e/o scaricare, magari inclusi nel Pacchetto Aggiuntivo come già accaduto per Animal Crossing: New Horizons o Mario Kart 8 Deluxe per esempio.

Non è da escludere, però, che per stravolgere le aspettative del pubblico possa esserci magari un multiplayer asincrono dedicato alla trama del gioco. Ci sono infatti tanti misteri intorno a Tears of the Kingdom, tra cui l’identità dei due misteriosi Link che sono apparsi nei trailer.

E se, per inseguire una delle nostre teorie, questo possa trasformarsi proprio in un multiplayer di qualche tipo?

A proposito di Nintendo Switch, pare che la casa di Kyoto abbia cambiato in corsa i piani per gli aggiornamenti hardware delle console in attesa di “Switch 2”.