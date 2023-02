Zelda Tears of the Kingdom, Nintendo starebbe già pensando al «dopo»

Il sequel di Breath of the Wild, ossia The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, è uno dei giochi più attesi delle prossime settimane, sebbene a quanto pare è già tempo di parlare di contenuti aggiuntivi post-lancio.

Il seguito del capolavoro open world per Nintendo Switch è sicuramente uno dei big più bramati dai fan di tutto il mondo.

Dopo l’ultimo trailer mostrato in occasione del Direct, sembra proprio che Tears of the Kingdom abbia tutto ciò che serve per farcela

Ora, come riportato anche da Games Radar, sembra proprio che Nintendo stia già pensando ad eventuali DLC da rilasciare dopo il lancio della nuova avventura di Link.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom potrebbe infatti ricevere un DLC non ancora annunciato, secondo quanto riportato sul sito ufficiale del gioco.

Durante lo scorso fine settimana, gli utenti di Reddit hanno notato un nuovo disclaimer sul sito ufficiale di Tears of the Kingdom. «Per utilizzare il DLC è necessaria la versione completa del gioco. Venduto separatamente», si legge nel portale, una frase che sembra confermare i piani per un contenuto post-lancio del nuovo capitolo di Zelda.

Considerando la storia recente dell’ultimo Zelda, tuttavia, questa non sarebbe una sorpresa più di tanto: dopo il lancio di Breath of the Wild nel 2017, infatti, Nintendo ha lanciato ben due espansioni DLC per il gioco, entrambe incluse nell’Expansion Pass.

Non è azzardato dire che potremo quindi tranquillamente ricevere nuovi contenuti narrativi per Tears of the Kingdom dopo il lancio. Vi terremo aggiornati.

