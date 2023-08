Zelda Tears of the Kingdom, disponibile da ora la patch 1.2.1: ecco le novità

Da questo momento è possibile scaricare un nuovo aggiornamento per The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, in grado di sistemare alcuni bug significativi per l'ultima avventura di Link.

Il capolavoro open world di casa Nintendo (lo trovate su Amazon) si è già rivelato non solo uno dei migliori titoli del catalogo Switch, ma anche una delle migliori produzioni di tutto il 2023, e la casa di Kyoto è costantemente al lavoro per garantire la migliore esperienza possibile per i giocatori.

Advertisement

A differenza del precedente aggiornamento, che introduceva una nuova feature molto utile per riscattare bonus gratis, la patch 1.2.1 si preoccupa principalmente di correggere diversi errori che potevano bloccare l'avventura dei giocatori.

Come riportato da Nintendo Life, la grande N ha infatti pubblicato il changelog sulle proprie pagine ufficiali, per il momento soltanto in lingua inglese, confermando di aver risolto alcuni dei bug più fastidiosi di Zelda Tears of the Kingdom.

Tra questi, segnaliamo che adesso potrete ottenere i contenuti dei forzieri per i Flux Constructs, anche se dovessero svanire a causa dei loro attacchi: in caso di ulteriori errori, basterà ricaricare il dato di salvataggio per ottenere automaticamente i contenuti o eventualmente ripristinare il forziere.

La patch permetterà anche di attivare un evento sbloccabile dopo aver ottenuto tutte le Bubbul Gems, che in alcuni rari casi poteva non avviarsi anche dopo averne soddisfatto i requisiti.

Inoltre, l'aggiornamento 1.2.1 risolve anche un problema di flickering dello schermo, che poteva capitare dopo aver impostato numerosi segnalini sulla mappa, oltre a diversi problemi non specificati nel changelog.

Inutile sottolineare che il nostro consiglio è di scaricare la patch il prima possibile, qualora intendiate tornare ad esplorare il prima possibile le terre di Hyrule.

Ricordiamo che The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è già un videogioco da record: Nintendo ha già confermato che l'ultima avventura di Link è diventato uno dei videogiochi più venduti di sempre su Switch, dopo appena pochi mesi dal lancio.

Per rendere ancora meglio l'idea di quanto questo risultato sia impressionante, basti ricordare che i numeri di vendita raggiunti da Tears of the Kingdom in un mese sono gli stessi ottenuti da Elden Ring in un intero anno.