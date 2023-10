Zelda Tears of the Kingdom, Aonuma conferma: «Niente DLC stavolta»

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è uno di quei videogiochi destinato a essere ricordato a lungo nella storia, riuscendo a rinnovare e migliorare quanto di buono già fatto dal suo predecessore Breath of the Wild.

Si tratta probabilmente di una delle avventure più complete di sempre della serie e con tantissimi contenuti in grado di soddisfare i giocatori a lungo: tuttavia, considerando che Tears of the Kingdom (lo trovate ) è uscito lo scorso maggio, è comprensibile pensare che la maggior parte degli utenti abbiano portato a termine la storia.

Di conseguenza, molti fan hanno iniziato a immaginare come potrebbero essere eventuali contenuti aggiuntivi per l'ultima avventura di Link, anche se gli sviluppatori avevano già chiarito che non vi era alcun DLC in programma.

A differenza di Breath of the Wild, il team è già riuscito a implementare tutte le idee di gameplay fin dal lancio, motivo per il quale non dovrebbe esserci alcuna espansione.

Un concetto ribadito ancora una volta dal producer Eiji Aonuma, in un'intervista rilasciata a Telegraph:

«Credo che molti giocatori avranno già completato il gioco principale, ma questa volta non stiamo creando alcun DLC. Come team di sviluppo, ci auguriamo che continuerete a godervi le enormi terre di Hyrule».

Aonuma non sembra aver voluto lasciare aperto nemmeno un possibile spiraglio alla possibilità di DLC in futuro, sottolineando che questa volta il team di sviluppo si è approcciato alla creazione di Zelda Tears of the Kingdom con la volontà di introdurre tutte le idee possibili per creare il gameplay perfetto.

E considerando che è stato uno dei pochissimi titoli premiati dalla nostra redazione con un punteggio pieno, ci sentiamo di dire che Nintendo è riuscita perfettamente nel suo compito.

I giocatori di Breath of the Wild avranno comunque notato che i sacrari originali sono scomparsi nella nuova Hyrule: il mistero è stato svelato direttamente dagli sviluppatori e non vi sarà dunque bisogno di approfondire la vicenda con contenuti aggiuntivi.