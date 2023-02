Zelda Tears of the Kingdom è tornato, e arriva anche la Collector’s Edition

Era ovviamente atteso a braccia aperte e non ha deluso le aspettative: Zelda Tears of the Kingdom è tornato in occasione del Direct, in un video che mostra il nuovo mondo esplorabile in tutto il suo splendore.

Le immagini dedicate al gameplay della nuova avventura di Link hanno presentato le isole che fluttuano sopra Hyrule, armi del tutto inedite e veicoli misteriosi.

Oltre alla versione standard, al lancio sarà disponibile anche la The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Collector’s Edition, che include la versione su scheda del gioco, un artbook con illustrazioni e bozzetti, una custodia SteelBook, un poster di metallo Iconart e un set di quattro spillette.

Separatamente sarà disponibile anche un nuovo amiibo di Link di questo gioco che permetterà di sbloccare armi e materiali, oltre a un tessuto speciale per la paravela.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom arriverà su Nintendo Switch il 12 maggio. I preordini sono ora aperti nel Nintendo eShop.

Vi ricordiamo inoltre che potete recuperare tutti, ma proprio tutti, gli annunci del Direct cliccando al nostro sempre aggiornatissimo recap.

Nel frattempo, se apprezzate il lavoro della nostra redazione, vi ricordiamo che potete comprare Nintendo Switch direttamente tramite questo link su Amazon.