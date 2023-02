Zelda Tears of the Kingdom, spunta una nuova “conferma” per la Switch esclusiva

Nell’ultimo periodo, Nintendo è stata solita rilasciare modelli esclusivi di Switch in occasione delle sue uscite più importanti e, comprensibilmente, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom non dovrebbe rappresentare un’eccezione alla regola.

Il sequel di Breath of the Wild (che trovate su Amazon), dopo numerosi rinvii a sorpresa, sembra essere finalmente pronto alla sua imminente uscita sul mercato, che potrebbe essere accompagnato da un’edizione limitata di Switch OLED per spingere ulteriormente le vendite della console.

Prima dell’inizio del 2023 erano addirittura emerse alcune foto che mostravano la presunta console a tema Zelda Tears of the Kingdom, anche se trattandosi di un’indiscrezione non ne è mai stata confermata la veridicità.

Ma l’ultima presentazione mostrata durante il Nintendo Direct potrebbe aver “confermato” proprio la sua esistenza, grazie a un indizio presente nella Collector’s Edition a tema.

VGC segnala infatti una curiosa corrispondenza tra uno dei Joy-Con di Switch OLED con l’edizione limitata di Zelda Tears of the Kingdom: sembra infatti che lo stesso logo sia stato utilizzato per il controller e per il set di spille incluso nella Collector’s.

Rumored Zelda Tears of the Kingdom Switch OLED Joy-Con vs Pin case featured in Zelda Tears of the Kingdom Collector's Edition pic.twitter.com/ZMXebhxRhR — Nintendeal (@Nintendeal) February 9, 2023

Ciò potrebbe rappresentare una potenziale conferma del leak della Switch OLED a tema, dato che questo simbolo non sembrerebbe essere stato mostrato così nel dettaglio prima dell’ultimo evento a tema.

Se tale indiscrezione fosse effettivamente confermata, significherebbe che una nuova edizione limitata della console ibrida sarebbe pronta a raggiungere il mercato nei prossimi mesi. Tuttavia, se le precedenti limited faranno da esempio, tale versione non dovrebbe purtroppo includere alcuna copia o codice digitale di Zelda Tears of the Kingdom, ma semplicemente mostrare un particolare design ispirato al gioco.

Se dovessero arrivare ulteriori novità o commenti ufficiali da parte di Nintendo, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine, ma vi invitiamo a prendere comunque il tutto con le dovute precauzioni.

Nel frattempo, la casa di Kyoto ha già confermato che il sequel di Breath of the Wild avrà un prezzo superiore rispetto a molte altre esclusive, ma Nintendo ha già chiarito che questo non sarà uno standard e di valutare ogni gioco caso per caso.