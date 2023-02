Zelda Tears of the Kingdom è davvero uguale a Breath of the Wild? Immagini lo svelano

Il sequel di Breath of the Wild, ovvero The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ha tutti gli occhi puntati addosso, specie dopo l’ultimo trailer visto in occasione del Direct.

Il sequel dell’open world per Nintendo Switch, che potete recuperare su Amazon a prezzo basso, è uno dei titoli più attesi tra quelli in uscita nelle prossime settimane.

Del resto, grazie al nuovo trailer mostrato pochi giorni fa, sembra proprio che Tears of the Kingdom abbia tutte le carte in regola per farcela: vero anche che, purtroppo, una certa fetta di giocatori sembra essersi lamentata di un comparto tecnico e una mappa di gioco apparentemente troppo simili al precedente Breath of the Wild.

Ora, come riportato anche su Games Radar, qualcuno ha deciso di mettere a confronto i due giochi e – con sorpresa di nessuno – le differenze tra i titoli si notano, eccome.

Tears of the Kingdom renderà Hyrule più bella che mai, con una draw distance notevolmente migliorata rispetto al suo predecessore.

Nel 2017 Breath of the Wild ha reinventato la formula di Zelda, offrendo ai giocatori un enorme mondo aperto da esplorare: ora, grazie a un orizzonte davvero più vasto, i luoghi in lontananza di Tears of the Kingdom saranno ancora più allettanti da raggiungere.

Le immagini condivise sul subreddit di Tears of the Kingdom (e che trovate cliccando al link sottostante) mostrano infatti come nel gioco di prossima uscita sia possibile vedere più chiaramente oggetti a una distanza maggiore rispetto al suo predecessore.

Non solo, anche gli effetti di luce decisamente migliorati rispetto al primo gioco fanno apparire Hyrule ancora più maestosa. Insomma, al netto di tutto, chiunque asserisca che Tears of the Kingdom sia graficamente identico a Breath of the Wild è quantomeno in malafede.

Restando in tema, Tears of the Kingdom costerà di più, a quanto pare: Nintendo ha però quasi subito fatto chiarezza sul nuovo prezzo.

Ma non solo: alla fine dell’ultimo trailer di Zelda su Switch mostrato nel corso del Direct è stato notato un messaggio nascosto riprodotto al contrario.

Infine, la Collector’s Edition di Tears of the Kingdom potrebbe aver “confermato” anche la Switch OLED a tema: spunta un nuovo indizio.