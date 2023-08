Zelda Tears of the Kingdom è già uno dei giochi più venduti di sempre su Switch

Pochi istanti fa, Nintendo ha pubblicato il suo consueto report finanziario con gli ultimi risultati ottenuti dagli incassi di hardware e software Switch, svelando alcuni dettagli molto interessanti.

Tra questi, vi è indubbiamente l'incredibile successo ottenuto da The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, il capolavoro open world che secondo molti fan potrebbe aggiudicarsi il premio di GOTY 2023 (lo trovate su Amazon).

L'impatto dell'ultima avventura di Link sul mercato videoludico è innegabile, così come il suo successo a livello di vendite, testimoniato ulteriormente dagli ultimi dati ufficiali pubblicati dalla stessa Nintendo.

Come segnalato da Gematsu, la casa di Kyoto ha aggiornato la sua top 10 dei bestseller per Nintendo Switch, che includono tutte le vendite registrate entro il 30 giugno 2023: sorprendentemente, Zelda Tears of the Kingdom è già riuscito a conquistare una sorprendente nona posizione.

Un risultato incredibile, se consideriamo che i dati sono stati registrati dopo meno di due mesi dal lancio ufficiale: vi riporteremo la classifica completa qui di seguito.

Nintendo Switch: i 10 giochi più venduti di sempre

Mario Kart 8 Deluxe - 55.46 milioni Animal Crossing: New Horizons - 42.79 milioni Super Smash Bros. Ultimate - 31.77 milioni The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 30.65 milioni Super Mario Odyssey - 26.44 milioni Pokémon Spada / Scudo - 25.92 milioni Pokémon Scarlatto / Violetto - 22.66 milioni Super Mario Party - 19.39 milioni The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 18.51 milioni New Super Mario Bros. U Deluxe - 16.7 milioni

La grande N segnala anche che nei tre mesi che hanno preceduto il 30 giugno 2023, ultima giornata tenuta in considerazione per questi dati ufficiali, sono stati piazzati 52.2 milioni di software Switch in tutto il mondo.

Insomma, facendo un rapido calcolo è possibile constatare che le vendite di Zelda Tears of the Kingdom hanno rappresentato quasi un terzo degli incassi complessivi per i software Switch venduti in quel periodo. Adesso non ci sono più dubbi: il sequel di Breath of the Wild è destinato a restare nella storia di Nintendo e della sua console ibrida.

E se siete iscritti a Nintendo Switch Online, vi ricordiamo che la scorsa settimana sono stati aggiunti due capitoli di Zelda gratuiti per il Game Boy.

Adesso non ci resta che aspettare cosa intende proporci la casa di Kyoto per il futuro, che con molta probabilità includerà anche Nintendo Switch 2: secondo le ultime indiscrezioni, l'uscita potrebbe essere prevista nella seconda metà del 2024.

C'è anche chi sostiene che la console potrebbe mostrarsi già nel corso di questa Gamescom, ma va detto che tale suggestione appare al momento molto improbabile.