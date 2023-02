Zelda Tears of the Kingdom, è allarme spoiler: ecco cosa è successo

Il seguito di Breath of the Wild, ovvero The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, è uno dei giochi più attesi delle prossime settimane, sebbene a quanto pare ora è allarme spoiler.

Il sequel del celebre open world per Nintendo Switch non ha infatti ormai bisogno di presentazioni.

Grazie all’ultimo trailer mostrato alcuni giorni fa, in occasione del Direct, sembra proprio che Tears of the Kingdom abbia tutte le carte in regola per lasciare di sasso i fan.

Ora, come riportato anche su Games Radar, sembra proprio che alcuni artwork siano trapelati prima del tempo, rivelando spoiler del gioco.

Attenzione: sulle nostre pagine non includeremo alcuno spoiler del gioco o immagine dello stesso apparsa in anticipo. Potete quindi proseguire tranquillamente con la lettura.

L’artbook di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è trapelato in rete prima dell’uscita, dando ai fan una prima occhiata a diversi nuovi elementi del gioco che avrebbero dovuto restare inediti.

Le foto di alcune pagine del volume sono state condivise su Reddit, per poi essere rimosse (sebbene si trovino ancora in rete): alcune riguardano creature che Link incontrerà nella sua prossima avventura, oltre a un’immagine dettagliata della tuta alare, assieme a nuovi nemici, oggetti e location.

Nel complesso, quindi, le immagini dipingono un quadro piuttosto chiaro del tipo di mondo che andremo a visitare non appena Tears of the Kingdom uscirà tra qualche mese.

