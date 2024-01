Zelda Tears of the Kingdom, c'è un trucco per uccidere tutti i boss in un colpo solo

Proprio quando i fan credevano di aver scoperto ogni possibile segreto presente in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, è arrivata una nuova scoperta clamorosa che potrebbe aprire le strade a nuovi modi di giocare, magari anche segnando nuovi record nelle speedrun.

Alcuni utenti hanno infatti scoperto un nuovo sorprendente bug che permette di distruggere in un solo colpo ogni singolo nemico e boss del gioco, seguendo una specifica guida in base all'avversario da affrontare.

Advertisement

Si tratta infatti di un trucco che sfrutta un comportamento insolito dei ricordi, una delle feature che vi permette di riscoprire la storia di Zelda Tears of the Kingdom (lo trovate su Amazon).

Se questo metodo vi sembra familiare, è perché sicuramente ricorderete che inizialmente furono utilizzati anche per duplicare armi e oggetti, prima che venisse sistemato: in questo caso, potranno essere invece sfruttati per potenziare un vostro colpo potenzialmente all'infinito, distruggendo ogni avversario e boss del gioco.

Il trucco in questione viene spiegato su Gaming Reinvented ed è teoricamente molto semplice: agitate la vostra arma contro un nemico e nell'ultimissimo frame, poco prima del colpo effettivo e senza che si veda l'effetto flash dell'arma, dovete mettere in pausa.

In base ad alcuni calcoli matematici, dovete cercare di capire quanto danno infliggereste al mostro in questione e capire quanti ne sarebbero necessari per sconfiggerlo: a quel punto, dovete guardare un numero di ricordi pari ai colpi che normalmente dovreste infliggere al nemico o boss. Non è ovviamente necessario guardarli per intero, ma potrete anche saltarli dopo pochi istanti.

Una volta completata l'operazione, basterà semplicemente uscire dal menù di pausa... e il nemico verrà istantaneamente battuto, se avrete eseguito il tutto correttamente. Potete vedere il bizzarro trucco in azione anche nel video dedicato qui di seguito:

Il glitch è stato appropriatamente rinominato "Cutscene Combo Amplification" e, se avete avuto fatica ad affrontare alcuni avversari in Zelda Tears of the Kingdom, vi consigliamo di sfruttarlo finché potrete: non ci stupiremmo infatti se Nintendo fosse già al lavoro su una patch correttiva per rimuoverlo dal gioco.

Ricordiamo che Tears of the Kingdom ha concluso la storia iniziata con Breath of the Wild: per questo motivo non è previsto alcun DLC e nemmeno eventuali sequel per proseguire la narrazione.

I fan della serie potranno però tenere d'occhio il film live-action di The Legend of Zelda in uscita: un primo piccolo aggiornamento è già arrivato grazie a... Sony.