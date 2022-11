Zelda Tears of the Kingdom ha «battuto» Final Fantasy XVI, di nuovo

Il sequel di Breath of the Wild 2, ossia The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, è sicuramente tra i titoli più attesi della prossima stagione.

Il sequel dell’open world capolavoro per Nintendo Switch, che potete recuperare su Amazon a prezzo davvero notevole, vedrà infatti la luce nei primi mesi del 2023.

L’annuncio della release, condito anche da un nuovo e vibrante trailer, ha sicuramente fatto salire l’asticella dell’hype in maniera vertiginosa.

Ora, mentre vengono avvistate statue del “nuovo” Link a grandezza naturale, Tears of the Kingdom ha portato a casa un primo, notevole risultato da parte dell’utenza giapponese, specie i lettori di Famitsu.

Come riportato anche da Gaming Bolt, infatti, le classifiche settimanali di Famitsu relative ai giochi più attesi in uscita hanno visto un interessante colpo di scena da quando Zelda Tears of the Kingdom ha scalzato dal primo posto l’ormai consueto Final Fantasy XVI.

Anche questa settimana, troviamo infatti prossimo episodio di Zelda in testa, con il sedicesimo capitolo della saga di Final Fantasy al secondo posto.

Pokémon Scarlatto e Violetto riottengono la terza posizione, mentre Dragon Quest Treasures e Final Fantasy VII Rebirth salgono rispettivamente al quarto e al quinto posto.

La versione PS5 del remake di Resident Evil 4 è rientrata nella top 10 all’ottavo posto, mentre Octopath Traveler 2 completa la classifica in decima posizione.

Potete dare un’occhiata alla Top 10 completa qui sotto (tutti i voti sono stati espressi dai lettori di Famitsu tra il 20 e il 26 ottobre 2022):

1. [NSW] The Legend of Zelda Tears of the Kingdom – 800 voti

2. [PS5] Final Fantasy XVI – 647 voti

3. [NWS] Pokémon Scarlatto e Violetto – 615 voti

4. [NSW] Dragon Quest Treasures – 578 voti

5. [PS5] Final Fantasy VII Rebirth – 281 voti

6. [PS4] Witch on the Holy Night – 239 voti

7. [NSW] Fire Emblem Engage – 207 voti

8. [PS5] Resident Evil 4 – 196 voti

9. [NSW] Sonic Frontiers – 180 voti

10. [NSW] Octopath Traveler 2 – 175 voti

