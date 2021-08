Zelda Ocarina of Time, scoperta una zona segreta a 23 anni dall’uscita

The Legend of Zelda Ocarina of Time è il primo, amatissimo capitolo in 3D della saga, lanciato su Nintendo 64 nel 1998 e apparso in seguito su GameCube (nella Collector’s Edition di The Wind Waker) e 3DS.

Con il passare del tempo la serie è riuscita ad allontanarsi da alcune strutture tipiche degli episodi più “vecchi”, accogliendo definitivi venti di cambiamento con Breath of The Wild.

L’ultima avventura di Link ha già reclamato il suo posto tra i titoli migliori dell’intero franchise, e un fan ha voluto omaggiarla dando vita a una mod che la rende next-gen.

Per quanto riguarda il gioco uscito nel 1998, si tratta di un prodotto ancora molto “frequentato” dagli speedrunner: se siete tra questi, avete un nuovo rivale che è riuscito a finire il gioco in cinque minuti.

Il mondo di Ocarina of Time ha introdotto tantissimi fan alla saga, rapiti dalla cura per i dettagli (soprattutto per un gioco uscito ben ventitré anni fa), dalla storia e dalla quantità di segreti nascosti.

Segreti che continuano a emergere dopo tutto questo tempo grazie alla scoperta di una nuova area della quale nessuno sembra aver mai sentito parlare.

La scoperta è giunta tramite un post su Reddit, dove un utente ha condiviso un filmato che mostra Link saltare attraverso una cascata di lava nella Caverna dei Dodongo e giungere in una stanza mai vista finora.

Stavolta non si tratta di un’area raggiunta sfruttando glitch o compenetrazioni, bensì di una zona volutamente inserita dagli sviluppatori, ma nascosta talmente bene da essere stata scoperta a distanza di anni (via GameRant):

Com’è possibile notare dal video, saltando attraverso la lava Link non riporterà alcun danno, ma verrà ricompensato per la scoperta della zona nascosta con un cuore, in questo caso molto utile data la ridotta barra vitale del protagonista.

Dando un’occhiata alla mappa si evince che nulla suggerisce la presenza di questa stanza, stesso discorso per quanto riguarda eventuali indicazioni all’interno della Caverna stessa.

Ma nel gioco c’è un modo per svelare percorsi nascosti: si tratta della Lente della Verità. Eppure, usarla nell’area menzionata non servirà a nulla, e la cascata di lava apparirà come un qualsiasi elemento dello scenario di Ocarina of Time.

La colonna sonora del titolo è entrata nel cuore degli appassionati (e da lì non è più uscita) ed è stata anche “rubata” da un prodotto che è riuscito ugualmente a uscire su Nintendo Switch.

Siete degli appassionati del gioco e volete dare un’occhiata al suo aspetto mentre era ancora in versione beta? Adesso potete farlo, e sicuramente non ve ne pentirete.

Se siete ancora impegnati con Breath of The Wild ma non avete ancora voglia di abbandonare Hyrule, potete dare una chance al contenuto aggiuntivo (non ufficiale) Second Wind.