Se pensavate di conoscere bene Zelda: Ocarina of Time, sappiate che c’è chi lo finisce in cinque minuti

Gli speedrunner sono quei videogiocatori che arrivano a conoscere talmente tanto nel dettaglio il videogioco su cui si “specializzano”, da riuscire a completarlo in modo velocissimo e che, da giocare meramente umani e mortali, non vi verrebbe mai in mente.

È anche il caso del giocatore conosciuto come Savestate, segnala GameRant, che ha deciso di misurarsi con la demo di The Legend of Zelda: Ocarina of Time che era stata inclusa all’interno di Super Smash Bros. Brawl: questa serie di versioni dimostrative dei giochi, chiamata “Masterpieces”, permetteva di testare alcuni grandi classici, per poi magari incoraggiarvi ad acquistarli sulla Virtual Console di Nintendo Wii.

Il limite? Si poteva giocare per al massimo cinque minuti. E visto il tetto massimo al tempo di gioco imposto nella demo, ecco che Savestate si è adattato e ha finito il gioco in meno di cinque minuti.

Sappiamo che Ocarina of Time è uno dei migliori videogiochi mai creati – se non il migliore. Il titolo Nintendo è talmente iconico che addirittura vi raccontammo che qualcuno arraffò i brani della sua colonna sonora per il suo gioco, riuscendo peraltro a pubblicarlo su eShop.

Per quanto riguarda lo speedrunner, la demo dell’avventura principe di Link veniva fornita con due salvataggi, uno con Link ragazzo e uno con Link adulto. Caricando quest’ultimo, il giocatore ha notato che Link aveva già con sé tutto quello che serviva per terminare il gioco, generando (ovviamente) dei glitch fondamentali per arrivare direttamente all’epilogo.

Non utilizzando glitch e nella versione standard del gioco, invece, gli speedrunner sono riusciti a completare Ocarina of Time in diciassette minuti (in dieci usando i glitch), più o meno il tempo che io impiegai a piangere dopo essermi persa per l’ennesima volta nella verticalità del Tempio dell’Acqua.

Certo, se pensate di poter fare di meglio vi raccomandiamo di mettervi subito all’opera – non tanto per il record all’interno della demo, quanto per quello nel gioco completo. Siamo sinceri, ci sono pochissime possibilità che riusciate a finire il gioco in meno di diciassette minuti, ma ogni pretesto è buono per tornare a godersi Ocarina of Time, quindi va bene così.