Zelda Breath of the Wild è next-gen nel nuovo video 8K e ray tracing

Zelda Breath of the Wild è uno dei videogiochi più belli, nella definizione più pura del termine, degli ultimi anni.

L’action adventure per Nintendo Switch ha rilanciato la serie con un capitolo finalmente, pienamente open world, e continua a far sognare gli appassionati.

Uno di questi è lo youtuber Digital Dreams, che ha “realizzato” una versione PC del gioco con risoluzione ed effetti davvero next-gen.

Questa speciale variante è stata immortalata nella clip in basso, che mostra come una RTX 3090 sia in grado di letteralmente trasformare il classico della Grande N.

Nel video di Digital Dreams, possiamo vedere come sia stata implementata una risoluzione addirittura di 8K.

Un boost notevole se consideriamo che il titolo originale gira ad appena 720p sul modello ora disponibile di Nintendo Switch.

Inoltre, con il preset reshade Beyond All Limits, questa versione introduce effetti di ray tracing che sarebbero impossibili sulla console.

Insomma, mentre non sappiamo se Switch Pro si farà mai, questo è realmente un assaggio di come Zelda Breath of the Wild potrebbe essere in uno speciale remaster next-gen.