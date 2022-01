Zelda gratis su Switch Online e un giocatore ne ricrea dal vivo la mappa

Pochi giorni fa, Nintendo Switch Online ha svelato quale sarà il prossimo gioco gratis disponibile nella line-up Nintendo 64 come parte del Pacchetto Aggiuntivo: The Legend of Zelda Majora’s Mask.

Si tratta infatti di uno dei capitoli più amati di sempre della saga di Zelda, tanto che in molti lo mettono al fianco di sua maestà Ocarina of Time.

Tutto questo, dopo aver aggiunto al proprio catalogo anche l’amato platform Banjo-Kazooie, altro classico uscito su N64 diversi anni fa.

L’avventura di Link sarà disponibile gratuitamente a partire da febbraio 2022, per tutti gli abbonati al Pacchetto Aggiuntivo. Nell’attesa, un fan sembra essersi dilettato con una creazione realmente sorprendente.

By Cordellfelix

Via Reddit, un fan ha ricreato la mappa di gioco di Zelda Majora’s Mask, usando semplicemente una base di argilla (e tanta buona volontà).

«L’ho fatto sei anni fa, non l’ho mai postato, ma vedere il modello in argilla della mappa di OoT fan made mi ha spinto a fare finalmente un video veloce della mia Termina e a condividerlo con voi», ha spiegato l’autore C_Cubed.

«L’obiettivo era quello di creare il mondo di Majora’s Mask in cinque pezzi ad incastro, con un sacco di dettagli e su scala molto piccola, un po’ cartoonesca, con punti di riferimento/personaggi ingranditi stilisticamente per marcare la loro importanza».

Ovviamente, quello creato da C_Cubed è un pezzo unico, ragion per cui non vi sono speranze di vederlo un giorno in vendita al miglior offerente.

