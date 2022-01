Nintendo Switch Online svela il nuovo gioco gratis: è un amatissimo Zelda

Nintendo Switch Online ha appena svelato quale sarà il prossimo gioco gratis disponibile nella line-up Nintendo 64, facente parte del Pacchetto Aggiuntivo.

Si tratta di uno dei capitoli più amati di sempre di The Legend of Zelda: stiamo naturalmente parlando di Majora’s Mask, che presto accompagnerà dunque Ocarina of Time tra i titoli giocabili senza costi aggiuntivi.

Dopo aver dunque aggiunto al proprio catalogo anche l’amato platform Banjo-Kazooie, oggi appartenente a Xbox, la grande N ha voluto anticipare ai propri fan l’imminente arrivo di un grande classico.

L’avventura di Link sarà disponibile gratuitamente a partire da febbraio 2022, per tutti gli abbonati al Pacchetto Aggiuntivo.

L’annuncio è arrivato direttamente da Nintendo Italia con un breve messaggio affidato ai propri account social: ricordiamo che in questo storico capolavoro i giocatori dovranno lottare contro il tempo per fermare l’apocalisse a Termina, dove si schianterà la Luna in soli tre giorni.

Per riuscire nell’impresa, Link dovrà viaggiare nel tempo e ripetere costantemente tre giorni, cercando di fermare la catastrofe che il misterioso Skull Kid e la sua iconica Maschera di Majora vogliono scatenare.

Lotta contro il tempo per fermare l'apocalisse in The Legend of Zelda: Majora’s Mask, in arrivo a febbraio per i membri di Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo! pic.twitter.com/n2BQMjmHX7 — Nintendo Italia (@NintendoItalia) January 21, 2022

Al momento non è stata annunciata la data precisa in cui questo amatissimo capitolo di The Legend of Zelda sarà disponibile gratuitamente sul Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online, ma sappiamo che uscirà con assoluta certezza il prossimo mese.

Un regalo sicuramente molto gradito per i fan più nostalgici, ma che certamente sarà apprezzato anche da chi non ha mai potuto vivere questa grande avventura.

Ricordiamo che il Pacchetto Aggiuntivo permette di accedere anche a un grande catalogo di classici per SEGA Mega Drive, recentemente aggiornato con altri 5 giochi gratis.

Qualora vi fosse sfuggito, ricordiamo inoltre che una delle ultime aggiunte del servizio è stato uno degli RPG più apprezzati per Nintendo 64, ideato dagli autori di Fire Emblem.

I fan continuano però a sperare che presto possano essere aggiunte nuove piattaforme per giustificare la spesa necessaria: un indizio suggerisce che una nuova console sarebbe in lavorazione.