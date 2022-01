Fan di Breath of the Wild crea un’opera d’arte quasi (quasi!) più bella del gioco

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è stato senza dubbio uno dei giochi più rappresentativi degli ultimi anni, ha fatto sì che Nintendo Switch diventasse un must have per ogni appassionato di videogame e soprattutto per tantissimi fan di Zelda sparsi in tutto il mondo.

L’open world che narra le ennesime avventure di Link è, infatti, considerato un capolavoro assoluto, in grado di rivoluzionare il genere e ammaliare i giocatori con le sue meccaniche, nonché con la sua decisamente immersiva interazione ambientale.

Nonostante gli anni che ci separano dall’uscita del titolo, e l’attesa per molti spasmodica dell’annunciato secondo capitolo, Breath of the Wild è ancora giocatissimo e amatissimo.

La community di giocatori attorno al titolo è molto attiva e non perde occasione di rendere omaggio a una delle perle più luccicanti degli ultimi anni.

L’ultima impresa creativa è quella di un utente di Reddit chiamato Laialda, che ha mostrato quella che possiamo definire, senza timore di essere smentiti, una vera e propria opera d’arte.

Durante il gioco è ricorrente la narrazione degli eventi accaduti cento anni prima dell’inizio delle vicende della Hyrule di Breath of the Wild.

Già subito dopo il tutorial, il giocatore incontra un anziano che lo introduce agli eventi pregressi con un filmato carico di enfasi in cui viene mostrato l’attacco della Calamità Ganon, i Guardiani e i Colossi Sacri.

Laialda nel post mostra uno splendido arazzo a punto croce, che sta ancora intessendo, che ricrea fedelmente la storia mostrata in Breath of the Wild.

Il lavoro non è ancora finito, anzi è a metà dal suo completamento, ma l’utente ci fa sapere che ci sono voluti quasi due anni per arrivare al punto mostrato.

Il lavoro fatto è davvero sbalorditivo e denota senza alcun dubbio una passione smisurata per il gioco Nintendo, nonché ovviamente un lampante talento artistico.

Ai poveri mortali privi di questo strabordante talento non resta che attendere il sequel di BOTW, che potrebbe arrivare in effetti poi non così tardi.