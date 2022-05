Zelda, come sarebbe lo scudo di Link a Night City? Più o meno così

I mashup tra franchise videoludici sono tra le cose più belle che i fan riescono a fare, e l’idea di unire The Legend of Zelda con Cyberpunk 2077 è effettivamente interessante.

Che Link se ne vada in giro per Night City, che potete esplorare anche voi acquistando il titolo su Amazon, o scorazzi per Hyrule con la sua moto, ne potrebbe venire fuori qualcosa di surreale.

Il tutto magari in Unreal Engine 5, il motore grafico con cui tutti si stanno divertendo a creare le cose più strane, anche per lo Zelda più amato di sempre.

Nei sogni più assurdi qualcuno potrebbe pensare di cogliere l’occasione della prossima espansione di Cyberpunk 2077, di cui si è scoperto qualcosa di recente, e creare una mod improbabile con protagonista Link.

Purtroppo non c’è niente di tutto questo, ancora, ma la creazione di un fan di Zelda condivisa tramite Reddit ci fa sognare il crossover più improbabile.

Come sarebbe lo Scudo Hylia, il classico scudo che Link indossa insieme alla sua inseparabile tunica verde (o blu, in Breath of the Wild), se fosse un oggetto in vendita in uno dei mercati notturni di Night City?

Più o meno così:

Dobbiamo ringraziare bonzurr per questo capolavoro, l’utente che l’ha condiviso nella community Reddit di Zelda.

Realizzato con la stampa 3D, e precedente progettazione 3D dello stampo, lo scudo iconico di Zelda è stato creato con tubi in silicone che hanno dei LED al loro interno. Il modo in cui sono posizionati consente di diffondere la luce in modo che risplenda come un neon.

Un lavoro davvero pazzesco, che potete vedere per interno con altre angolazioni tramite a questo indirizzo.

Una volta tanto, rispetto a quanto succede di solito su Reddit, questo lavoro si può acquistare. Navigando nel sito Kamelneon trovate tutti i lavori di questo artista, lo scudo di Link, per la precisione, lo trovate qui.

Lo scudo di Link sta bene anche con il giallo, tra l’altro, il colore primario di Cyberpunk 2077. Il quale è stato scelto per un motivo preciso.

Un scudo che va in coppia con la Master Sword ovviamente, che un fan ha ricreato alla perfezione.