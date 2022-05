Cyberpunk 2077, leak dell’espansione “svela” nuove aree di Night City

Cyberpunk 2077 continua a far parlare di sé, e mentre attendiamo l’espansione del titolo fantascientifico di CD Projekt Red, ci pensa un leak a darci qualche idea.

Il titolo, che trovate su Amazon ad un ottimo prezzo, è stato oggetto di controversie a dir poco complesse al lancio, ma non si può dire che non abbia lasciato il segno.

Merito anche e soprattutto dello stile, come quel giallo così diffuso nell’estetica di Cyberpunk 2077. Un colore scelto per un motivo preciso.

Da tanto tempo stiamo aspettando anche la prima espansione del gioco, su cui già un anno fa qualcuno aveva diffuso qualche informazione non confermata.

Ci pensa un leak di Cyberpunk 2077 a far riaccendere i riflettori sull’espansione che, a quanto pare, espanderà i confini di Night City.

Come riporta VGC, centinaia di linee di dialogo dalla prima espansione sono apparse online, facendo intendere quella che sarà l’intera trama delle missioni presenti nel futuro DLC.

I file, diffusi in maniera massiccia tra i social network tra cui Reddit, provengono da una recente patch del gioco in cui erano stati inseriti erroneamente per un attimo. Qualcuno li ha estratti e, ovviamente, fatti circolare in rete.

Non sappiamo dirvi, a questo punto, se ci possa essere un pericolo spoiler nelle parole che seguiranno. Considerato che, ad oggi, molti di quei post sono stati cancellati, forse qualcosa di vero c’è.

A quanto pare l’espansione sarà incentrata intorno a Songbird, un personaggio che doveva essere presente in Cyberpunk 2077 dall’inizio. Il tutto in sette missioni principali, stando a quanto farebbero emergere i dialoghi in questione.

Secondo quanto riportato da chi ha analizzato i dati, Cyberpunk 2077 sfrutterà l’espansione per allargare i confini di Night City.

C’è un riferimento alla Zona di Combattimento, l’area della regione di Pacifica in cui gli scontri a fuoco della guerra corporativa sono ancora feroci, inaccessibile nel gioco ma mostrata in varie occasioni promozionali, come nell’artbook ufficiale. Le missioni principali dovrebbero portare i giocatori anche all’interno dello Sports Dome, il grande stadio di Night City.

Dal leak sembrano esserci anche pochissimi dialoghi con Johnny Silverhand, e in alcuni di questi viene messo a tacere da altri personaggi, Songbird incluso. Sembra anche che il DLC vada ad interferire con il finale originale dell’avventura, anche se non è ben chiaro come.

Ovviamente vi ricordiamo che tutto ciò va preso con le pinze. Ci toccherà anche aspettare molto, perché l’espansione salterà completamente il 2022.