Lo Zelda più bello, in Unreal Engine 5, è uno spettacolo (ed è giocabile)

Essendo stato pubblicato molti anni fa, The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time è un gioco che avrebbe un estremo bisogno di un remake per l’attuale generazione.

Il primo capitolo tridimensionale della saga, lanciato su console Nintendo 64 nel 1998, ha infatti ispirato altri grandi classici come Breath of The Wild (che trovate su Amazon a ottimo prezzo).

Non è la prima volta che i fan si diletto in rifacimenti fatti in casa, con risultati tutto sommato davvero molto ma molto interessanti.

Ora, tra una mod e un’altra, Ocarina of Time è tornato a mostrarsi in un remake non ufficiale che mostra un risultato davvero impressionante.

Invece di aspettare che Nintendo realizzi tale remake, alcuni fan si sono presi la responsabilità di sviluppare un rifacimento coi fiocchi.

CryZENx ha infatti deciso di migrare il suo remake di Zelda Ocarina of Time da UE4 al ben più potente e performante Unreal Engine 5, completo di supporto Lumen e NVIDIA DLSS.

Il risultato finale è assolutamente fantastico, come mostrato a chiare lettere nel video che trovate poco sotto, nel player dedicato.

«Finalmente sono passato a UE5 e non me ne pento nemmeno un po’», ha spiegato il creatore del remake di Zelda.

«Ci sono così tante nuove funzionalità che possono incrementare lo sviluppo. Non vedo l’ora di approfittarne. Vi presento anche la nuova funzione di UE5 chiamata Lumen.»

Inoltre, «il progetto supporta anche DLSS di NVIDIA. Per tutti coloro che hanno una RTX, è possibile sfruttarla e ottenere un aumento delle prestazioni del 20%, passando da Qualità a Ultra Performance senza alcuna perdita di qualità.»

La demo di The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time Unreal Engine 5 – Temple of Time è disponibile per il download, ma solo per i sostenitori di Patreon. Per saperne di più sul progetto, cliccate qui.

Restando in tema, diverse settimane fa uno speedrunner particolarmente abile è riuscito a finire Ocarina of Time in un tempo record, lasciando di sasso tutti i fan di Zelda.