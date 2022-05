La Master Sword di Zelda creata da un fan sembra uscita da Hyrule

Ci sono degli oggetti che sono diventati iconici nella storia dei videogiochi, e la Master Sword di Zelda è sicuramente uno tra questi.

La spada è l'oggetto distintivo della saga di The Legend of Zelda, l'arma icona del franchise di Nintendo.

La Master Sword è stata celebrata anche da Reggie Fils-Aimé, il quale ovviamente ama Zelda, che ha lasciato la spada nel suo ufficio in attesa del suo successore.

Un’arma che, probabilmente, sarà importantissima anche in Breath of the Wild 2, che di recente ci ha mostrato qualcosa di molto interessante riguardo l’arma leggendaria.

Come ogni oggetto famoso di un videogioco, la Master Sword ha avuto una schiera di repliche, gadget e riproduzioni varie dedicate ai fan di Zelda.

Tra prodotti più o meno economici non mancano neanche le creazioni dei fan, ovviamente. Quella che vi mostriamo oggi, però, è davvero bellissima.

Ad opera dell’utente KevlarGorilla, che su Reddit ha mostrato la sua creazione, questa Master Sword vi farà venire davvero voglia di salvare Zelda:

La spada che vedete nel video qui sopra sembra letteralmente uscita dal gioco. Complice anche lo scenario bucolico che fa da cornice al video, che ci fa sognare Hyrule.

L’autore di questa bellezza è decisamente avvezzo alle repliche di armi famose. Nel suo sito, infatti, trovate una serie di produzioni a dir poco sorprendenti.

