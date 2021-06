Zelda Breath of the Wild, un dettaglio (ovvio) sulle torri è sfuggito per anni

The Legend of Zelda Breath of the Wild è stato uno dei titoli di lancio di Nintendo Switch, ma ha entusiasmato tantissimi fan che ancora oggi spendono tantissime ore all’interno di questo incredibile capitolo della serie.

Data la sua natura open world, Breath of the Wild nasconde al suo interno tantissimi segreti, che mostrano alcuni elementi a livello di scenario dal design non casuale: uno di questi è stato scoperto solo recentemente, pur essendo, almeno all’apparenza, abbastanza ovvio.

Era invece decisamente più complicato riuscire a raggiungere un determinato baule segreto, probabilmente dimenticato in fase di testing da Nintendo, ma alcuni appassionati sono riusciti a scoprire come raggiungere il tesoro.

Inoltre è stato rivelato come il comportamento realistico dei nemici, compresi i loro attacchi, in alcuni casi può anche riuscire a salvare la vita di Link grazie alla presenza del fuoco amico.

Un dettaglio sulle Torri Sheikah è sfuggito fin dal lancio a molti fan.

In quest’occasione, l’utente Reddit mythosaur_hunter, dopo tanti anni dal lancio del gioco, è riuscito a notare un dettaglio molto curioso sulle Torri Sheikah, particolarmente riguardanti le aperture visibili in cima.

Il fan ha infatti ammesso di essere rimasto sorpreso dal fatto di non essere mai riuscito a notarlo prima, ma le aperture della Torre sono disegnate con la forma dell’occhio Sheikah, che come gli appassionati sapranno rappresenta il loro simbolo.

Questo curioso dettaglio è facilmente osservabile grazie allo screenshot scattato dall’utente e condiviso sul forum dedicato a Breath of the Wild: come potete vedere voi stessi qui sotto, non si è trattato di un dettaglio necessariamente nascosto dagli sviluppatori.

La consolazione di questo fan è il fatto che, a quanto pare, non è stato il solo a non aver mai notato questo dettaglio: i commenti si sono infatti riempiti in poco tempo con moltissimi giocatori che hanno ammesso il proprio imbarazzo nel non averci mai fatto caso.

Tra di essi c’è chi ci ha giocato fin dal lancio nel 2017 e per 400 ore, causando dunque stupore sul come mai un dettaglio che all’apparenza sembri ovvio sia riuscito a sfuggire all’attenzione dei fan per così tanto tempo.

In ogni caso, tra i commenti c’è anche chi scherza sul fatto che il sequel uscirà solamente quando i fan smetteranno di trovare segreti e che, per questo, ci sarebbe da aspettare ancora tanto tempo.

Effettivamente dopo anni i fan non smettono di sorprendersi con questo gioco, come dimostrato da una scena nascosta agli occhi di un fan anche dopo quattro run.

Inoltre c’è anche chi è riuscito ad abusare le meccaniche del gioco per riuscire ad entrare nella Cittadella Gerudo senza utilizzare alcun travestimento.

Il cavallo di Link ha confermato di essere un ideale compagno di avventure: il suo tempismo può essere in grado di salvare la vita di Link.