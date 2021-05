Zelda Breath of The Wild, il fuoco amico dei Boblin può salvare Link

The Legend of Zelda Breath of The Wild ha rappresentato una ventata d’aria fresca per il franchise di Nintendo, imponendosi come uno degli episodi più amati della saga, grazie a un’enorme mole di dettagli e contenuti che non smettono di tenere impegnati i fan.

L’ultima avventura di Link ha avuto il compito, nemmeno così arduo, di inaugurare il lancio di Nintendo Switch nel 2017 e chiudere definitivamente l’amara carriera della sfortunatissima Wii U, madre di molti titoli sbarcati nuovamente sulla console ibrida dell’azienda di Kyoto negli anni successivi all’esordio.

L’affetto dei fan non conosce fine, non solo per la qualità del titolo, ma anche per la quantità dell’offerta: nei giorni scorsi, un fan ha scoperto come raggiungere il forziere nascosto nel Villaggio Finterra, finora reputato irraggiungibile dalla community.

Molti di voi ricorderanno la Cittadella Gerudo, vera e propria oasi nel deserto dove è precluso l’accesso agli uomini. Ad oggi, sembrava che l’unico modo per entrare fosse vestirsi da donna, ma ora un utente piuttosto ostinato ha trovato un modo per eludere questa rigorosa restrizione.

Adesso, un videogiocatore si è imbattuto in un avvenimento del tutto inaspettato che riguarda il comportamento (e la caratteristica aggressività) dei Boblin che occupano le pianure di Hyrule.

Nel corso di uno scontro, l’utente di Reddit Porride si è trovato accerchiato da alcuni nemici all’interno del loro accampamento, nel quale era penetrato, con ogni probabilità, nel tentativo di recuperare materiali e provviste nascosti nelle casse d’acciaio.

Lo scontro è iniziato nel giro di pochi secondi, con tre Boblin pronti ad aggredire Link con massi e bastoni dalla notevole lunghezza, mettendo a rischio la sua salute (già particolarmente bassa).

Potete dare un’occhiata alla curiosa dinamica nella quale è incappato il giocatore grazie al video sottostante:

La didascalia del contributo parla chiaro: si tratta di un vero e proprio “fuoco amico“, che non mancherà di strapparvi qualche sano sorriso.

Deciso a mantenere una certa distanza con i nemici con l’obiettivo di far rotolare una bomba verso la parte centrale dell’insediamento, il videogiocatore si è diretto verso l’entroterra.

Ma l’attacco dei Boblin era ormai in corso, con il solito caos che ne caratterizza il comportamento. Uno di loro ha infatti involontariamente neutralizzato un suo compagno nel tentativo di tirare un masso a Link.

Il giocatore è uscito incolume dall’aggressione, che ha invece comportato la morte del nemico armato di bastone per mano del Boblin blu, dotato di una forza maggiore rispetto alla variante rossa dei caratteristici nemici di The Legend of Zelda Breath of The Wild.

Si è trattato di un vantaggio non di poco conto per l’utente, che ha potuto sfruttare l’inaspettato avvenimento a suo favore, grazie alla fortunata (e insperata) sparizione dell’unico nemico armato.

Non si tratta dell’unico avvenimento di questo genere riscontrato dagli utenti: la settimana scorsa, un fortunato giocatore era stato salvato dal suo cavallo grazie a un intervento dal tempismo impeccabile, che gli ha consentito di vincere uno scontro impari.

Alcune gradite novità arrivano anche dalle dinamiche relative agli NPC: dopo ben quattro run, un fan ha scovato un dialogo nascosto nel Villaggio Calbarico che vede protagonista Dorian e i suoi figli.

Per scoprire tutti i dettagli di un titolo così profondo è necessario avere a disposizione una buona dose di tempo e di energia: dopo aver raccolto una grande quantità di materiali, potrete usufruire di un imperdibile Set Ancestrale (con tanto di arma) acquistabile presso il laboratorio di Akkala.