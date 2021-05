Zelda Breath of the Wild, giocatore mette le mani su un tesoro segreto

The Legend of Zelda Breath of the Wild è un gioco davvero fantastico, in grado di tenerci incollati allo schermo per centinaia di ore.

Nell’avventura di Link ci sono segreti da scoprire dietro ogni angolo, tanto che il titolo uscito al lancio di Nintendo Switch può facilmente creare dipendenza.

Tuttavia, alcuni di questi segreti sono quasi impossibili da scoprire, poiché per qualche motivo Nintendo ha deciso di collocare scrigni del tesoro nei luoghi più bizzarri e apparentemente irraggiungibili.

Tra questi, un forziere è nascosto sotto Hateno Village, venendo rilevato anche dal Sheikah Sensor. Fino ad ora, tutti pensavano che poter raggiungere e di conseguenza aprire quel baule fosse impossibile.

Tuttavia, come riportato anche da Nintendo Enthusiasm, tale El Duende 05 ha recentemente caricato un video che mostra come raggiungere il forziere, filmato poi caricato da un utente di Reddit di nome vohnandrew.

In realtà, raggiungere il tesoro è piuttosto complicato, visto che saremo chiamati a utilizzare sia dei glitch di Zelda Breath of the Wild che la runa Cryonis.

Attenzione, però: una volta che sarete riuscire a raccogliere l’agognato baule sappiate che al suo interno non troverete chissà quale ricompensa, bensì una semplicissima rupia viola.

Con molta probabilità, quindi, quel baule è stato “dimenticato” da Nintendo in fase di programmazione, forse a scopo di test.

Dopotutto, la cosa sorprende fino a un certo punto: alcuni fan hanno da poco scovato anche l’NPC cancella salvataggi, il cui nome è sicuramente molto azzeccato.

Ma non solo: l’utente Reddit Teh_Cactus_Plant ha scoperto un metodo piuttosto curioso per riuscire a entrare in qualunque momento nella Cittadella Gerudo.

Infine, ultimo ma non meno importante: avete già visto l’aspetto originale dei Guardiani di Breath of the Wild successivamente scartato da Nintendo?