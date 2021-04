Zelda: Breath of the Wild trasformato in una serie animata

Disponibile dal lancio di Nintendo Switch, The Legend of Zelda: Breath of the Wild è l’ultimo capitolo ufficiale della saga di Link, divenuto in breve tempo un cult immortale amato da una legione di giocatori.

Quest’anno la serie di Zelda celebra i suoi primi 35 anni, tanto che durante il prossimo mese di luglio vedrà la luce la remaster di Skyward Sword, sempre sulla console ibrida della Grande N.

In attesa di avere aggiornamenti circa Breath of the Wild 2, qualcuno ha ora ben pensato di trasformare il primo e indimenticabile Breath of the Wild come fosse uscito da una serie animata.

L’animatore Youyang Kong ha infatti realizzato un breve filmato in cui, in perfetto stile anime, possiamo vedere il prode e coraggioso Link proteggere un Korok da un duo di guardiani decisamente aggressivi. Poco sotto, il video in questione (via GR+):

Kong ha reso noto che il progetto ha richiesto quasi due mesi per essere completato. L’accompagnamento musicale è a cura di Sihan Yuan, mentre il comparto audio è stato realizzato dall’artista noto con il nome di Doudou.

Nei giorni scorsi un altro fan aveva realizzato il sorprendente prototipo di una versione demake a 8-bit di Breath of the Wild, come fosse uscito sulla storica console portatile Gameboy Color. Ma non solo: a febbraio vi abbiamo reso noto del perché Nintendo avrebbe cancellato una serie Netflix di The Legend of Zelda.

Se invece siete proiettati al futuro, sappiate che le prime novità relative a The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 arriveranno già nei prossimi mesi dell’anno (sebbene al momento manchi ancora una data di uscita ufficiale).