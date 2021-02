Ecco perché Nintendo ha cancellato serie Netflix di Zelda che era “il Game of Thrones per famiglie”

Ricorderete quando, parecchi anni fa (si risale fino al 2015), circolarono dei rumor che suggerivano una collaborazione tra Nintendo e Netflix, che avrebbe portato le due compagnie a firmare una serie TV di The Legend of Zelda che, secondo le voci, sarebbe stata come un vero e proprio «Game of Thrones per famiglie».

Da allora, sappiamo che qualcosa deve essere andato storto, considerando che non abbiamo visto nessun Link emulo di Jon Snow (né altre cose simili) e il motivo potrebbe essere stato appena svelato dall’attore e comico Adam Conover. Nel corso del pdocast The Serf Times, come segnalato dai colleghi di Eurogamer, l’artista ha infatti rivelato di essere stato in trattativa con Nintendo per un adattamento di Star Fox.

Zelda e Link dovranno aspettare ancora, per diventare delle star della TV

Tuttavia, quando ci fu il leak dei contenuti relativi alla serie di The Legend of Zelda, che arrivò da The Wall Street Journal, Nintendo decise di farsi indietro e di tagliare quello e tutti gli altri progetti affini. Come raccontato dall’attore:

Lavoravo presso CollegeHumour, all’epoca, e avevamo un progetto segreto dove avremmo realizzato una claymation dedicata a Star Fox in collaborazione con Nintendo. Lo so perché Shigeru Miyamoto è venuto nel nostro ufficio, e me lo ricordo perché chiesi al mio boss di esserci, quel giorno, essendo il weekend: volevo solo vedere Miyamoyo che entrava in ufficio. Mi disse di no e sono ancora arrabbiato… Poi, una settimana dopo sono spuntate le notizie che Netflix non avrebbe più fatto la sua serie di The Legend of Zelda. Mi sono detto ‘ma cosa è successo?’, poi ho sentito dal mio capo che non avrebbero fatto più nemmeno Star Fox. Gli chiesi ‘ma che è successo?’ e lui mi disse ‘qualcuno di Netflix ha fatto un leak per Zelda, non dovevano parlarne, Nintendo ha dato di matto e hanno staccato la spina a tutto quanto’.

Sembrerebbe, insomma, che sia stata proprio la fuga di informazioni a convincere la casa di Kyoto a tagliare questi progetti prima ancora che diventassero concreti, probabilmente perché non voleva che diventassero noti prima di aver raggiunto almeno uno stadio più avanzato di quello embrionale in cui si trovavano.

Oggi, sappiamo che Nintendo vuole puntare di più sulla transmedialità delle sue IP, con un nuovo film animato di Mario in lavorazione: vedremo se spunteranno anche nuove idee simili a queste relative a franchise come The Legend of Zelda e Star Fox.