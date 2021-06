Zelda Breath of The Wild, quanti anni ha Link? Fan calcolano l’età

I fan di The Legend of Zelda Breath of The Wild ripongono grandi speranze nel prossimo Nintendo Direct, in programma per il 15 giugno alle 18:00 (ora italiana) nel corso dell’E3 2021.

Dopo un lungo silenzio, molti sperano che la casa di Kyoto sia finalmente pronta a divulgare nuovi dettagli sul sequel dell’ultima avventura di Link, apparso brevemente nella kermesse losangelina del 2019 e in seguito rimasto nell’ombra.

In attesa di buone notizie, i fan continuano a intrattenersi con l’episodio originale, e qualcuno si è imbattuto in un dettaglio sulle torri Sheikah sfuggito per anni a gran parte dei giocatori.

Alcune gustose novità arrivano anche dal fronte dei combattimenti: un utente ha trovato un modo per cogliere di sorpresa gli Zora attraverso l’utilizzo di armi elettriche.

L’ultima avventura di Link ha segnato una cesura netta con il passato, introducendo una serie di elementi inediti all’interno di un franchise molto attento alle tradizioni.

Anche il setting narrativo si è allontanato da quanto visto in precedenza, e i fan si interrogano ancora su alcuni dettagli della trama che, a distanza di quattro anni dall’uscita, fanno ancora sognare.

Nello specifico, un videogiocatore si è chiesto quale sia l’età di Link nel titolo, e tale quesito ha dato il via a una serie di risposte su Reddit.

La riflessione dell’utente ha avuto inizio dai seguenti assunti: la carica che ricopriva nella Guardia Reale era particolarmente importante ed era già in età matrimoniale (considerando la proposta di Mipha).

Va inoltre considerato che nella Cittadella Gerudo è considerato come minorenne, e sembra effettivamente molto più piccolo degli altri NPC.

Come prevedibile, le risposte dei fan non si sono fatte attendere. Uno di loro ha spiegato che Link dovrebbe avere circa 17 anni, perché «si tratta dell’età necessaria per essere ammessi in uno specifico sacrario dove il protagonista accompagna la principessa».

La “rivelazione” arriva da un flashback della stessa Zelda, la quale dichiara di poter finalmente accedere all’agognato luogo proprio in concomitanza con il suo diciassettesimo compleanno.

Il commento dell’ultimo utente risolve il problema in un modo decisamente rapido. BotW_Link_ ha spiegato di aver «cercato su Google, e confermo che ha 17 anni».

L’età effettiva durante il gioco è però di 117 anni, considerato che dalla battaglia che ha portato alla capitolazione del regno di Hyrule all’inizio degli eventi di The Legend of Zelda Breath of The Wild passa un intero secolo.

Ma le sorprese non finiscono qui: un giocatore è riuscito a infiltrarsi nella Cittadella Gerudo senza vestirsi da donna, impresa da sempre reputata impossibile.

Un altro fan, dedito all’esplorazione e all’approfondimento dei molti segreti presenti nel titolo, è riuscito finalmente ad aggiudicarsi un tesoro situato in una posizione irraggiungibile.

Se siete appassionati degli Amiibo e non vedete l’ora di mettere le mani su The Legend of Zelda Skyward Sword HD, non perdete l’occasione di dare un’occhiata al nostro speciale sul ruolo che la nuova statuetta avrà nella riproposizione del capitolo uscito originariamente su Nintendo Wii.