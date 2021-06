The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, nuovo trailer: ecco quando esce

Alla fine di un segmento del Nintendo Direct all’E3 2021 dedicato a Hyrule Warriors con il suo pass espansioni e Skyward Sword HD, Eiji Aonuma – producer della serie – ha svelato nuovi particolari su The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

Il seguito di Breath of the Wild non ha ancora un nome ufficiale ma è stato protagonista di un trailer inedito.

Nel video, che era stato promesso durante l’ultimo Direct, è stato possibile apprezzare una Hyrule ancora più vasta e che ora comprende il cielo pienamente esplorabile.

Il gioco uscirà ufficialmente nel 2022.

La porzione della presentazione del seguito di The Legend of Zelda Breath of the Wild si è fatta attendere ma, alla fine, è arrivata.

Sono stati diversi gli annunci a tema Zelda, a cominciare dal reveal delle espansioni di Hyrule Warriors: L’Era della Calamità che partiranno dal 18 giugno.

Acquistando il Pass di espansione di Hyrule Warriors: L’era della calamità, al prezzo di 19,99 €, i giocatori riceveranno due volumi di contenuti aggiuntivi man mano che verranno pubblicati.

Il Volume 1: Il battito ancestrale il 18 giugno e il Volume 2: Il guardiano dei ricordi entro la fine di novembre.

“Il battito ancestrale” introduce nuovi tipi di armi, nemici più pericolosi e altri personaggi giocabili, come il Guardiano veterano.

“Il guardiano dei ricordi” includerà nuove storie per i personaggi, nuovi livelli, nuovi personaggi e nuove abilità per i personaggi esistenti.

The Legend of Zelda Skyward Sword HD è stato al centro di un nuovo gameplay trailer, dopo essere stato svelato ad inizio anno.

Il remaster del classico per Wii è stato confermato per il 16 luglio e si è preso del tempo per ricordare la data oltre al gameplay “riscritto” per liberarsi del Wii Remote.

Inoltre, è stato presentato il Game & Watch di Zelda per celebrare i 35 anni dall’uscita del primo capitolo.

Questa mini console comprenderà:

The Legend of Zelda

Zelda II: The Adventure of Link

The Legend of Zelda: Link’s Awakening per Game Boy

Game & Watch Vermin con Link giocabile

L’orologio sarà inoltre a tema con il franchise e potrà essere giocato, come il timer interattivo di Zelda II, nei panni di Link.

Il lancio di questo peculiare Game & Watch – simile a quello di Mario – è in programma per il 12 novembre 2021.

Sul seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, invece, Aonuma ha spiegato che lo sviluppo procede a ritmo costante e svelato qualche dettaglio in più.

Nel nuovo trailer è stato possibile vedere una Zelda cadere misteriosamente in un baratro e Link che invece scorrazza per Hyrule, e vola con un nuovo dispositivo, capelli al vento.

Link si è esibito anche in un puzzle con palle chiodate e la scalata di una torre che lo ha visto attraversare la roccia grazie ad un portale.

Nintendo ha tenuto a precisare che ulteriori informazioni arriveranno in futuro, a ridosso dell’uscita del gioco programmata per il 2022.