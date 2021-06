Zelda Breath of the Wild, le armi elettriche colgono di sorpresa gli Zora

The Legend of Zelda Breath of the Wild, nonostante i tanti anni passati dal lancio del gioco, continua a sorprendere ogni giorno i giocatori di tutto il mondo grazie a tanti piccoli segreti nascosti.

La cura per i dettagli è sicuramente uno dei punti di forza di Breath of the Wild, l’open world della serie il cui lancio ha sicuramente contribuito all’enorme successo ottenuto da Nintendo Switch.

Un esempio evidente è osservabile nella forma delle Torri Sheikah, che includono un dettaglio che, pur essendo all’apparenza ovvio, è sfuggito a tantissimi fan per diversi anni.

Per quanto riguarda il gameplay vero e proprio, più di un giocatore potrebbe invece essere rimasto sorpreso dal comportamento dei nemici, il cui fuoco amico può perfino riuscire a salvare Link.

Gli Zora di Breath of the Wild non sono fan delle armi elettriche di Link.

In questo caso, il dettaglio scoperto dall’utente Reddit kohgaswife riguarda la reazione degli Zora di fronte alle armi elettriche utilizzate da Link, che possono coglierli di sorpresa.

Le creature di The Legend of Zelda Breath of the Wild, come i fan sapranno molto bene, possiedono infatti una naturale affinità con l’acqua, il che rende l’elettricità molto pericolosa per loro.

Succede così che l’utente ha deciso di provare a colpire Sidon con le armi normali, provocando la classica animazione in cui para il colpo.

La situazione cambia enormemente quando però decide di passare ad una spada in grado di infliggere danni elettrici, che, come osservabile in questa clip video, suscita nello Zora una reazione decisamente più sorprendente:

Se deciderete di attaccarlo con questo tipo di armi, potrete vedere il povero Sidon provare a pararsi con molta più difficoltà, trattandosi di un elemento molto pericoloso per lui.

Si tratta dunque dell’ennesima dimostrazione di quanto Nintendo abbia curato enormemente i dettagli di questo gioco, con un’animazione che probabilmente sarà sfuggita a molti giocatori, dato che difficilmente si avrà voglia di «bullizzare» il nostro alleato Zora.

Un fan ha inoltre recentemente scoperto come riuscire ad impossessarsi di un tesoro segreto, fino ad oggi ritenuto impossibile da ottenere.

Un’altra feature che non sembrava possibile era invece riuscire ad infiltrarsi nella Cittadella Gerudo senza un travestimento appropriato: un giocatore ci è riuscito abusando le meccaniche del gioco.

Il cavallo di Link ha inoltre dato prova di essere un degno compagno di Link, dato che il suo tempismo può essere in grado di salvargli la vita.