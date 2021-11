Zelda Breath of the Wild, scoperto un tenero segreto sulle fiamme blu

The Legend of Zelda Breath of the Wild continua ogni giorno ad appassionare i suoi giocatori: il bellissimo open world di Nintendo è infatti ricco di segreti che, nonostante gli anni di uscita, continuano ad essere scoperti e a meravigliare i fan.

L’ultimo di questi riguarda un tenerissimo segreto legato alle fiamme blu: una colorazione molto particolare che attirerà teneramente l’interesse di una determinata categoria di NPC di Breath of the Wild.

Non si tratta di un’impresa particolarmente difficile, a differenza di quanto accaduto per ottenere il Seme Kokorok impossibile, ma è semplicemente un segreto ben nascosto e piacevole da scoprire.

Non saranno dunque necessari grandi sforzi per poterlo replicare, dato che è un evento semplicissimo da osservare in-game: non è dunque una situazione simile a chi si è voluto mettere alla prova con i mostri più forti del gioco contemporaneamente.

L’utente Twitter Zelda Gif World (via GamesRadar+) ha scoperto che impugnando una torcia accesa utilizzando le fiamme blu, potremo essere notati da alcuni teneri ammiratori.

Ovviamente stiamo parlando dei bambini di Breath of the Wild, che rimarranno meravigliati dal bellissimo colore della torcia di Link, iniziando a seguirlo incuriositi.

L’utente che ha scoperto questo curioso fatto ha scherzato sul fatto che «sta costruendo un esercito», in riferimento alla quantità di bambini che hanno iniziato ad accompagnarlo nel suo cammino:

I found that the children like the blue fire. I now have an army. We are strong. pic.twitter.com/r3JOArbCiz — Zelda Gif World (@GifZelda) September 3, 2021

Finché impugneremo la nostra particolarissima torcia, i nostri ammiratori speciali ci seguiranno quasi ovunque, tralasciando qualche limitazione evidente come gli oceani e i dirupi.

Lo stesso trucco può essere eseguito anche con armi infuocate, sempre rigorosamente con le fiamme blu: è proprio il particolarissimo fuoco ad attirare l’attenzione dei nostri nuovi piccoli fan.

Si tratta dunque di un piccolo segreto in fondo praticamente inutile, ma che è stato apprezzato dai fan di questo gioco proprio per il suo voler essere un dettaglio in grado di rendere l’esperienza di gioco ancora più speciale, seppur per pochi secondi.

Un momento molto tenero per rallegrare le nostre giornate, anche se alcuni giocatori preferiranno comportarsi in altri modi decisamente meno gentili, per esempio maltrattando i loro stessi cavalli.