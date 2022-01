Pokémon e Zelda non hanno vinto le vacanze di Natale

Nintendo ha condiviso un elenco aggiornato dei giochi Switch eShop più scaricati in Europa, rivelando quali sono stati i titoli più popolari durante lo scorso mese di dicembre 2021.

Questo significa che i possessori di Nintendo Switch, riuscendo ad approfittare delle meritate ferie natalizie, hanno deciso di godersi i migliori titoli disponibili sulla piattaforma.

Dopo che la stessa Nintendo ha svelato quali sono stati i giochi più scaricati sull’eShop, è quindi ora il tempo di scoprire i giochi che hanno “vinto” a Natale.

Il tutto senza considerare anche anche il noto aggregatore Metacritic si è lasciato andare nella classifica dei migliori giochi dell’anno da poco concluso.

Forse per via delle famiglie che di norma si riuniscono durante le vacanze di Natale, Mario Party Superstars ha rivendicato orgogliosamente il primo posto.

Questo significa che i giochi top del mese di novembre, vale a dire Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, sono entrambi scivolati di qualche posizione, rispettivamente secondo e settimo posto.

Terza posizione per un sempreverde, Mario Kart 8 Deluxe, che comunque vada non accenna ad arretrare lontano dalla Top 3 dei giochi più venduti di sempre, a livello mondiale.

Da notare anche come Big Brain Academy Brain vs. Brain, una nuova esclusiva Switch uscita proprio a dicembre, abbia debuttato a un dignitosissimo quarto posto, mentre crolla inesorabile al quindicesimo posto il classico The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Poco sotto, la Top 15 completa (via Nintendo Life).

Mario Party Superstars Pokémon Diamante Lucente Mario Kart 8 Deluxe Big Brain Academy: Brain vs. Brain Minecraft Animal Crossing: New Horizons Pokémon Perla Splendente FIFA 22 Stardew Valley New Super Mario Bros. U Deluxe, Unpacking Super Smash Bros. Ultimate Super Mario 3D World + Bowser’s Fury Among Us The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Avete letto in ogni caso che su Switch c’è un gioco misterioso che ha quasi una media voto di 10/10 (incredibile, ma vero)?

Ma non solo: Switch OLED soffre davvero di un problema di burn-in? Ecco il risultato dopo un test lunghissimo durato per ben 1800 ore.