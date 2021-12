Lo Zelda più amato in Unreal Engine 5 è davvero next-gen

The Legend of Zelda Breath of the Wild è uno dei titoli più validi tra quelli disponibili su Switch e Wii U, nonché uno dei capitoli più amati del franchise, senza nulla togliere a grandi classici come Ocarina of Time.

L’originale Breath of the Wild ha portato il giocatore in un contesto open world sorprendente, sebbene anche lo Zelda uscito in origine su Nintendo 64 era ai tempi davvero rivoluzionario.

Ora, mentre la maggior parte dei modder sono impegnati a trasformare BOTW in un titolo next-gen in 8K con tanto di ray tracing, qualcuno ha ora rivolto le sue attenzione al classico The Legend of Zelda Ocarina of Time.

Come riportato da Game Rant, un utente di nome RwanLink ha ricostruito elementi tratti proprio da Ocarina of Time, portando il gioco nella generazione attuale con la potenza dell’Unreal Engine 5.

Il video che trovate poco più in basso mostra il celebre Kakariko Village, con una risoluzione 4K, DLSS, nuove texture, e altri ritocchi che renderebbero questo gioco di 23 anni fa come se fosse uscito in questi mesi.

Il risultato è una splendida rappresentazione di questo classico rivisitato con uno dei motori grafici più potenti e popolari al mondo.

Non è la prima volta che le mod invadono la saga targata Nintendo, visto che uno YouTuber ha offerto 10mila dollari per realizzare una mod multiplayer di BOTW.

Ma non solo: avete visto anche che un altro giocatore ha pubblicato una serie di immagini di Breath of the Wild privato del suo caratteristico stile in cel-shading a favore di un look “plasticoso”.

Infine, avete letto anche che in The Legenda of Zelda Majora’s Mask, dopo oltre 20 anni dall’uscita di questo altro grande classico, è stato scoperto un segreto davvero sbalorditivo?