Zelda Breath of the Wild, un segreto sul teletrasporto sorprende i fan

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ancora oggi sorprende i propri fan con diversi segreti nascosti nel proprio mondo o nelle meccaniche del titolo: uno di questi è stato scoperto da poco da un giocatore e riguarda il teletrasporto.

L’utente Reddit Jonk-Gronk ha infatti segnalato che se su Breath of the Wild dovessimo scegliere di teletrasportarci esattamente nel punto della mappa dove abbiamo lasciato il cavallo, alla fine dell’operazione succederà qualcosa di particolare.

Si tratta di uno dei tanti dettagli dell’avventura di Link che possono sfuggire durante le prime run: un altro utente, per esempio, ha segnalato un comportamento curiosamente realistico dei nemici.

Un altro segreto scoperto da poco, seppur probabilmente non intenzionale, è anche un trucco per riuscire a non subire danni da caduta, anche da punti particolarmente elevati.

Un segreto sul teletrasporto di Breath of the Wild ha sorpreso i fan.

Il giocatore ha segnalato che, se nel punto da noi scelto dovesse già trovarsi il nostro cavallo, pronto ad aspettarci, il gioco farà qualcosa di particolare: ci farà rigenerare immediatamente in sella, pronti a cavalcare il nostro fidato compagno.

Potete osservare voi stessi il curioso avvenimento grazie alla clip video registrata dallo stesso utente e condivisa sul forum Reddit dedicato al gioco:

Non c’è un vero strumento per consentirci di teletrasportarci direttamente in sella al nostro cavallo, nonostante ci sia ovviamente un metodo per fare in modo che sia lui a venire da noi: dunque si tratta di un piccolo dettaglio che è sfuggito a tantissimi giocatori.

Nei commenti infatti c’è chi evidenzia come, nonostante le tante ore passate ad esplorare l’ultima avventura di Link e Zelda, questo gioco continua ancora a nascondere segreti ed a sorprenderli.

Chissà quanti altri piccoli dettagli e segreti, in attesa di essere ancora scoperti, sarà in grado di svelare la community nei prossimi giorni.

Nel frattempo, un altro giocatore ha scoperto un metodo sicuramente «esplosivo» per poter prolungare il volo nell’avventura.

Un altro segreto divertente è la possibile punizione di un NPC nel caso decidiate di mentire: potreste ritrovarvi con i dati della storia cancellati «temporaneamente».

Siamo ancora in attesa che venga rilasciato il secondo capitolo di Breath of the Wild: anche Xbox aveva provato a prevedere quando sarebbe uscito, sbagliando clamorosamente.