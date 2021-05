Zelda Breath of the Wild, dialogo segreto svela NPC “terrorizzato” da Link

Il comportamento di Link all’interno di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, a seconda del modo in cui il giocatore sceglierà di interpretarlo, può sicuramente essere definito insolito o addirittura «spaventoso».

Un giocatore particolarmente curioso ha infatti scoperto che entrando nella casa di un particolare NPC di Zelda Breath of The Wild, rigorosamente di notte, ed attendendo pazientemente al suo interno, scopriremo un particolare dialogo nascosto.

Un’ulteriore conversazione segreta era stata scoperta recentemente, con un NPC che potrebbe anche scegliere di cancellarci i dati di salvataggio, seppur per scherzo.

L’ultima avventura di Link è particolarmente sorprendente proprio per il comportamento realistico dei suoi personaggi, visibile anche nel caso dei nemici nell’erba alta durante la caccia.

Un personaggio di Zelda Breath of the Wild ha delle ottime ragioni per essere spaventato da Link.

L’utente di Reddit pink_shiba ha scoperto che entrando nella casa di Dorian, un membro degli Sheikah, all’interno della sua abitazione di notte ed attendendo il suo ritorno, quando ci noterà sarà letteralmente terrorizzato dalla nostra presenza, prima di accorgersi che si trattava «solo» di Link.

Alla fine, ci chiederà di non spaventarlo più in quel modo perché credeva che si trattasse di «loro»: potrete vedere questa curiosa reazione nella clip catturata e condivisa nel forum dedicato a Breath of the Wild:

La reazione di Dorian era dovuta al timore che fosse braccato dai membri dello Clan Yiga, di cui faceva parte prima di aver conosciuto la moglie.

Dopo essersi rifiutato di fornire loro informazioni, lei venne uccisa e lui minacciato che avrebbero fatto altrettanto con le sue figlie a meno che non avesse obbedito alla loro richiesta.

Dato che nella sua casa potremo osservare le sue figliolette dormire pacificamente, è facile intuire come mai il povero Dorian sia rimasto letteralmente terrorizzato dal vedere una strana figura in casa sua nel cuore della notte.

Fortunatamente, in questo caso si è rivelato essere solo il curioso Link, che ha giocato un brutto scherzo al povero NPC.

Breath of the Wild è il capolavoro open world di Nintendo che nasconde moltissimi segreti: un dettaglio particolarmente sorprendente è stato scoperto nell’utilizzo del teletrasporto ed è legato al cavallo di Link.

Ci sono però anche altri piccoli dettagli in grado di personalizzare ulteriormente la vostra esperienza di gameplay: per esempio, potete essere in grado di cavalcare i barili.

Non si tratta però dell’unico segreto, dato che altri giocatori hanno scoperto un metodo esplosivo per prolungare le vostre sessioni di volo.